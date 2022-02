Toulouse : il vont transformer la carlingue d’un Airbus A380 en hôtel restaurant de haut standing

Toulouse, c’est la Ville Rose, les bonbons à la violette, la place du Capitole, Claude Nougaro, le Stade Toulousain au rugby … et l’aéronautique. Cette ville préfecture de Haute-Garonne abrite quelques fleurons de l’aéronautique française, avec, en tête, Airbus évidemment. Afin d’offrir à la ville et à ses habitants une approche de l’aéronautique insolite, un ingénieur d’Airbus, Frédéric Deleuze, envisage un projet un peu fou, nommé « Envergure », qui a pour objectif de présenter un complexe hôtelier dans un Airbus A380. Il aimerait non pas reproduire un A380, mais aménager une carlingue en hôtel de 31 chambres avec un restaurant de 60 couverts. Projet fou et insolite qui devrait connaître un franc succès à Toulouse ! Présentation.

Comment lui est venue cette idée ?

A l’été 2020, Airbus annonçait un plan social et la suppression de 3378 postes dans la ville de Toulouse. Le confinement, l’arrêt des vols et les commandes internationales suspendues laissaient envisager le pire pour les salariés. Depuis, les syndicats, après d’interminables négociations, sont parvenus à un accord pour éviter les licenciements imposés. Ce fût peut-être le déclic pour Frédéric Deleuze qui s’est dit qu’Airbus ne représentait probablement plus une sécurité de l’emploi à très long terme. Et qu’il fallait envisager un Plan B ! Lors d’une réunion informelle, l’idée de transformer un Airbus 380 en hôtel est lancée. D’ailleurs, ça tombe bien, un Airbus A380 vient d’entrer en phase de démantèlement, prêt à être découpé puis jeté à la poubelle… L’occasion est trop belle de donner une seconde vie à ce fleuron de notre aéronautique… Le projet Envergure venait de naître dans son esprit !

Une seconde vie pour l’Airbus A380

En réfléchissant, un peu, l’ingénieur se dit qu’il pourrait transformer ce Superjumbo en logement. Pour le coup, ce serait un habitat vraiment hors du commun ! Et finalement, il opte pour projet d’avion-hôtel, qui permettrait à la région toulousaine de s’offrir un habitat insolite et une attraction touristique supplémentaire. A l’évidence, son avion-hôtel sera installé dans la ville de Toulouse, capitale européenne de l’aéronautique, faut-il le rappeler ? Après une étude de faisabilité réalisée en collaboration avec un promoteur immobilier, Groupe Duval, ils se rendent compte que le projet séduit, l’idée étant de concevoir un hôtel de 31 chambres dans l’AirBus A380 et de construire une tour de contrôle qui abritera le restaurant de l’hôtel-avion. Nous ne saurons pas combien lui coûte la récupération de l’AirBus A380; ces données sont confidentielles et l’ingénieur toulousain ne peut pas les dévoiler.

Le projet ENVERGURE consiste à aménager un Airbus A380™ initialement destiné au démantèlement, en hôtel de standing incluant 31 chambres dont 2 suites. Un restaurant de 60 couverts sera également adossé à l’avion (…) Le complexe sera implanté sur la zone Nord de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, à proximité immédiate du MEETT (…) Le restaurant proposera une cuisine haut de gamme, basée sur des produits frais, de saison et locaux, dans un cadre exceptionnel. Site officiel : projet-envergure.com

Une ouverture possible dès 2024

Nous ne connaissons pas encore l’emplacement choisi pour ce futur projet d’envergure; le nom est d’ailleurs bien choisi ! Frédéric Deleuze aimerait que cet hôtel insolite soit implanté vers le nouveau parc des expositions, près du musée Aeroscopia. Ces lieux sont visités par des passionnées d’aéronautique ou des clients des entreprises proches, et cela pourrait être une aubaine pour cet hôtel. L’hôtel qui se veut « de standing » devrait ouvrir ses portes en début d’année 2024…

Nous avons hâte de le voir en image, pas vous ? Toujours est-il que l’idée est géniale et innovante; il reste à connaître le prix des chambres… Sera-t-il réservé à ceux qui ont de gros moyens financiers, ou accessibles à tous les budgets ? En attendant, découvrez l’intégralité du projet sur le site Projet Envergure.

Un autre projet similaire

Souvenez vous, en 2020 une compagnie aérienne avait déjà transformé un avion cloué au sol en restaurant pendant la crise sanitaire. (vidéo)