Radian Aerospace travaille sur un avion spatial orbital révolutionnaire

La société, basée à Washington, aux États-Unis, a récemment annoncé avoir levé un fonds de plus de 24 millions d’euros pour la concrétisation de ce projet ambitieux. Il s’agit d’une approche qui va révolutionner les vols spatiaux. Pourquoi ? Simplement parce que cela va permettre un “accès généralisé à l’espace”, selon le PDG de Radian, Richard Humphrey.

Il ne s’agit pas d’un simple moyen de transport spatial

Après avoir mis en œuvre un prototype de l’avion spatial, la société veut maintenant passer à l’étape suivante grâce au fond de démarrage qu’elle a collecté. Selon les propos de Humphrey, même si le but n’est pas essentiellement le tourisme, ce nouveau moyen de transport spatial pourrait servir à beaucoup de choses. Il pourrait par exemple transporter des équipages pour des missions dont le but est “d’améliorer la vie sur terre”.

On pourrait aussi l’utiliser pour des programmes de recherche, aider dans des travaux de construction dans l’espace, effectuer des observations terrestres, etc. Il pourrait même être utilisé sur Terre, pour les livraisons mondiales rapides, entre autres. “Nous pensons qu’un accès généralisé à l’espace signifie des opportunités illimitées pour l’humanité” explique Richard Humphrey dans un communiqué de presse officiel.

Greetings Twitterverse! We're Radian and we're building the world's first fully reusable horizontal takeoff & landing, single-stage to orbit spaceplane. Follow us as we work to unlock the potential of space. https://t.co/e587q0tuZJ pic.twitter.com/gxQ5vKkaRf — Radian Aerospace (@RadianSpace) January 19, 2022

Le Radian Aerospace, un avion pratique et réutilisable

Ce qui différenciera cet avion spatial des navettes de la NASA, c’est son système de décollage. En fait, pour l’atterrissage, le principe reste le même : l’avion et les navettes font cela horizontalement sur une piste. Le futur avion spatial de Radian Aerospace, quant à lui, pourra décoller horizontalement, contrairement aux navettes qui sont propulsées verticalement. “Au fil du temps, nous avons l’intention de rendre les voyages spatiaux presque aussi simples et pratiques que les voyages en avion” précise le PDG et co-fondateur de Radian.

Pour faciliter cette opération, la société a conçu un système d’aide au décollage (traîneau) qui permettra d’accélérer rapidement le véhicule. La société a également annoncé que ce nouveau moyen de transport spatial sera entièrement réutilisable, avec un temps de rotation rapide. Plus précisément, il serait possible de le faire repartir 48 heures seulement après son atterrissage.

Un projet qui bénéficiera à tout le monde

Non seulement le Radian One pourrait transporter des personnes et des charges vers l’espace, mais il trouvera aussi son utilisation sur terre. En fait, il pourra transporter jusqu’à 2270 kilogrammes de charges qui pourront être livrées en moins d’une heure dans les quatre coins du globe. Quant au nombre de passagers qui pourront monter à bord, la société n’a pas encore fourni de détails à ce sujet.

On sait par contre que l’équipage pourra rester jusqu’à 5 jours en orbite. La date du premier vol du Radian One reste également inconnue. Ce qui est certain, c’est que la société va collaborer avec plusieurs entreprises et des agences gouvernementales dans le cadre de son projet.