La NASA et Virgin Galactic vont travailler ensemble sur des vols commerciaux supersoniques

En attendant de pouvoir conquérir l’espace, Virgin Galactic a décidé d’exploiter sa technologie pour proposer des moyens de transport inédits sur Terre et non dans l’espace. Dans un communiqué officiel, Richard Branson, fondateur et PDG de la compagnie spatiale privée, a indiqué que son entreprise a conclu un partenariat avec la NASA dans le but de développer des jets supersoniques destinés aux vols commerciaux.

Des avions commerciaux ultra-rapides: Toujours dans le communiqué, Branson a indiqué que le nouvel accord « Space Act » qui lie désormais la NASA et Virgin Galactic vise à construire des engins capables de voler à une vitesse supersonique ! Le but est de proposer des services de voyages aériens à grande vitesse. Les services en question se basent sur le concept de vol point à point qui consiste à « propulser un véhicule d’un point de la Terre à un autre par le biais d’une fusée. »

Avec l’aide de la NASA, Virgin Galactic a pour ambition de construire des avions qui sont capables de voler encore plus vite que la célèbre Concorde. Pour rappel, cet avion, aujourd’hui disparu, pouvait atteindre la vitesse de vol maximale de 2 179 km/h.

Un partenariat qui profite à tous !

Dans un article publié sur son site, Virgin Galactic s’est félicité de ce partenariat avec le NASA. Cette collaboration permettra à l’entreprise de concevoir et fabriquer plus rapidement « des véhicules à haute vitesse techniquement réalisables… pour la prochaine génération de voyages aériens à grande vitesse sûrs et efficaces, en mettant l’accent sur l’expérience client et la responsabilité environnementale. »

De son côté, la NASA s’est réjouie sur le fait que la compagnie allait pouvoir « tirer parti des nouveaux outils techniques et technologies développés au cours des 50 dernières années et d’explorer de nouvelles solutions potentielles pour l’industrie de l’aviation commerciale. »

Bien évidemment, on ne sait encore rien sur quand les avions supersoniques de Virgin Galactic et la NASA seront lancés. En attendant, la compagnie privée continue de travailler sur ses vaisseaux spatiaux dédiés aux prochains voyages touristiques qu’elle prévoit d’organiser dans un futur (très) proche.

Photo De Steve Mann / Shutterstock

Les prochains vols d’essais sont d’ailleurs pour bientôt. Plus de 400 personnes se seraient déjà inscrits au programme et attendent avec impatience de pouvoir enfin s’envoler dans l’espace et vivre une expérience unique ! Après cette annonce, la concurrence ne va pas rester les bras ballants et on ne devra pas attendre longtemps avant que d’autres agences ne teasent leur technologie sur le sujet.

Photo de couverture De Steve Mann / Shutterstock