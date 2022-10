Fusion : l’invention d’une brique en polystyrène innovante pour construire des maisons sans chauffage

Rudy, François et Didier Depasse sont frères, et travaillent dans le domaine de la construction depuis plus de 20 ans. En 2017, ils s’aperçoivent que les blocs en polystyrène existant sur le marché ne leur conviennent plus. Ils décident alors de concevoir leurs propres blocs de construction et créent leur entreprise baptisée Fusion. Le point de départ de cette entreprise et son ambition étaient de prendre en compte les enjeux énergétiques, mais également les augmentations des prix de l’énergie pour créer un matériau de coffrage isolant à hautes performances. Ils ont ainsi inventé des blocs destinés à la construction de maisons familiales ou de logements collectifs, de 6 à 8 habitations au maximum… Et, ils ont choisi un matériau écologique et recyclable pour les fabriquer : le polystyrène expansé. Découverte.

Les avantages des blocs Fusion

Les bénéfices de ces nouveaux blocs sont nombreux et écologiquement intéressants. En isolant par l’extérieur grâce aux blocs Fusion, on atteint une performance énergétique semblable à celle des maisons passives, qui, on le rappelle, restent à température sans besoin de chauffage. En complétant le système par des panneaux photovoltaïques, ces performances pourraient même être supérieures à celles d’une maison passive. Les blocs Fusion permettent aussi une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau ainsi qu’un gain de temps considérable pour les chantiers de construction. Le polystyrène expansé est un matériau écologique et recyclable composé à 98 % d’air et 2 % de matière première, sans danger pour la santé, qui prévient la condensation et possède une très bonne inertie thermique. Il garantit une meilleure étanchéité de l’air et ne contient aucun gaz destructeur pour la couche d’ozone, et il est non polluant pour l’eau. Enfin, il permet une meilleure effusivité thermique et supprime les ponts thermiques.

Comment ça marche ?

Fusion explique que l’installation est enfantine. Une fois que le projet est identifié, le client va recevoir des palettes avec les blocs prédécoupés sur mesure. Chacun des colis correspond précisément à un pan de mur, et contient aussi les explications de montage ainsi que des blocs identifiés par des numéros. Il suffit alors de construire le mur en suivant l’ordre chronologique puis de le recouvrir de crépi, de briquettes, bardages bois, etc. Pour monter le premier mur, le constructeur placera une rangée de blocs extérieurs de 20 cm d’épaisseur et ensuite, une rangée de blocs intérieurs isolants de 5 cm. Il faudra ainsi répéter cette opération sur chaque façade et couler le béton à la verticale en une seule fois, ce qui lui permettra de couler à 45°, évitant par conséquent les poches d’air.

Plusieurs chantiers en construction déjà…

En France, plusieurs propriétaires ont déjà opté pour ce système de coffrage. A Langueux, dans les Côtes-d’Armor, une grande maison est actuellement en construction et c’est le choix de Ludovic Meheust, chef d’entreprise à Plérin (Côtes-d’Armor) qui utilise désormais des briques en polystyrène pour bâtir des maisons passives. D’autres maisons sont déjà en construction en France et en Europe. L’entreprise belge Fusion attend dorénavant la certification européenne pour 2022, afin de pouvoir exporter son système innovant partout en Europe, voire dans le monde entier.

Si vous êtes entrepreneur, et que le système Fusion vous intéresse, sachez qu’ils proposent une assistance sur le chantier de A à Z et délivrent aussi des formations sur les techniques de pose de leurs blocs de coffrage isolants. Le système imaginé par les entrepreneurs de Fusion est breveté depuis 2016 et n’a cessé d’évoluer depuis cette date… A l’heure où il faut faire des économies d’énergie sur la durée, ces blocs isolants pourraient être une véritable solution pour la sobriété énergétique tant recherchée. Plus d’informations et renseignements : Blocfusion.be.