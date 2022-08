ByBlock : des briques de construction plus solides que le béton, à base de déchets plastiques (non recyclables)

Les déchets non recyclables sont un véritable fléau pour notre planète ! Il n’y a qu’à regarder autour de soi pour voir le sol jonché de mégots de cigarettes ou de plastiques en tous genres… Quant aux océans, il semblerait qu’on y trouve plus de plastiques que de poissons d’ici l’an 2100. A Los Angeles, il existe une entreprise qui s’est spécialisée dans la récupération et le recyclage de déchets justement « non recyclables »: ByFusion fabrique d’étonnantes briques de construction qui ressemblent fortement aux célèbres LEGO en utilisant, uniquement des déchets qui n’auraient pas été recyclés. Cette invention géniale mérite d’être connue, et reconnue d’utilité publique !

Les briques ByBlock c’est quoi ?

Ces briques se présentent sous la forme de gros LEGO de 10 kilos chacune, de dimension 40 cm x 20 cm x 20 cm, et assemblées chacune sans aucune colle ni adhésif, mais qui s’emboîtent les unes dans les autres. Elles sont fabriquées par compression de déchets non recyclables selon un procédé gardé secret par l’entreprise. ByFusion promet que ces briques ne se fissureront jamais ni ne s’effondreront, à la différence des blocs de béton standard qui peuvent parfois présenter des fissures. Concrètement, une tonne de pastique ou déchets non recyclables permettent de fabriquer une tonne de briques… Zéro déchet sur toute la ligne donc !

D’où leur est venue l’idée de cette invention ?

Les fondateurs de la start-up cherchaient à concevoir un produit utile et pratique. A force de constater les monceaux de déchets qui s’entassaient un peu partout dans le monde, ils se sont demandé ce qu’ils pourraient bien en faire… L’idée de la brique est venue rapidement, même si l’idée de construire de vrais bâtiments avec des LEGO géants colorés pouvait sembler un peu fou ! Les ingénieurs de l’entreprise ont tenu bon et développé leurs étonnantes briques multicolores faites de plastiques jetés.

A quoi peuvent servir les briques ByBlock ?

Concrètement, ces briques ne sont pas faites pour être cachées… Au contraire ! Elles sont fabriquées grâce à un procédé de compactage à la vapeur qui laisse apparaître les couleurs d’origine des déchets utilisés. Pour ByFusion, ces briques peuvent désormais faire partie intégrante d’un mobilier urbain et servir de matériaux de construction pour des murs anti-bruit, ou de soutènement, mais également pour réaliser des jardinières, bancs, clôtures, murets etc. Les possibilités semblent infinies !

Un matériau de construction innovant qui séduit…

Les Byblock sont respectueuses de l’environnement, faciles à installer et innovantes, et séduisent déjà certaines villes de Etats-Unis. Il y a quelques jours, l’entreprise publiait les photos d’une construction dans la ville de Tucson qui installe des bancs publics fabriqués avec ces briques colorées. Et à Boise, une ville de l’Idaho, les habitants déposent leurs déchets plastiques qui seront récupérés par ByFusion pour créer de nouvelles briques. ByFusion conclut par ces mots : “Depuis 1950, le monde a créé 6,3 billions de kilogrammes de déchets plastiques – et 91 % n’ont jamais été recyclés même une seule fois… Des histoires comme celle-ci nous rendent déterminés à amener ByBlock à tous les coins du monde. On peut le faire ensemble !”

Plus d’informations sur cette invention ? Rendez-vous sur la page Facebook ByFusion ou sur leur chaîne Youtube. A la rédaction, on adore l’idée de recycler les plastiques évidemment, mais également de mettre un peu de couleurs dans nos villes souvent bien ternes… Géniales ces briques, non ? Plus d’informations : byfusion.com.