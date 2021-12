LEGO dévoile une incroyable collection de meubles et accessoires en bois

Nous connaissons tous ces briques qui s’emboîtent et se déboîtent, ou s’empilent ! Nous voulons bien entendu parler des célèbres LEGO, ce jouet mondialement connu, inventé au Danemark en 1932. Vous vous doutez bien qu’à cette époque, les fameux LEGO n’étaient pas tels que nous les connaissons aujourd’hui… Et ils n’étaient évidemment pas fabriqués en plastique mais en bois !

Et c’est peut-être ce retour aux sources qui a fait que LEGO propose pour cette fin d’année, des briques (pas du parquet) de rangement en bois… Ce serait même une gamme complète de boîtes de rangement et petits meubles pour enfants qui viendront peut-être bientôt décorer les chambres de vos chérubins ! Présentation.

L’histoire des LEGO

En 1932, un charpentier danois du nom de Ole Kirk Christiansen se reconvertit dans les jouets en bois à la suite de la crise économique de l’époque… Au tout début de leur histoire les LEGO sont fabriqués en bois, mais à la suite de l’incendie de son usine, l’inventeur des LEGO se reconvertit dans le plastique ! Ils baptisent ses jouets du nom de LEGO, qui, en danois veut dire « Joue Bien ».

20 ans plus tard, en 1952, naissent les premiers LEGO en plastique à tenons (les picots), et ils sont commercialisés en 1954 après les avoir fait essayer par des enfants. Les premières briques en plastique ne convainquent pas les testeurs: elles ne s’emboîtent pas très bien et sont difficiles à séparer, une fois emboîtées !

C’est en 1958 que les briques actuelles voient le jour grâce à l’utilisation du plastique ABS, plus résistant. La première figurine, elle, n’apparaîtra qu’en 1978… Et c’est le fils de l’inventeur Godfred Kirk Christiansen qui reprendra le flambeau de l’entreprise familiale.

En 2018, LEGO lance les premières briques fabriquées à partir de plastique végétal pour répondre à la demande des consommateurs. Ce matériau est issu de la canne à sucre. Aujourd’hui, les usines LEGO fabriquent environ 31 milliards de briques chaque année pour les petits comme pour les grands enfants !

Mais alors, c’est quoi cette nouvelle gamme en bois ?

La gamme de petits meubles en bois représentant des LEGO vient d’être dévoilée par le fabricant. Créée en partenariat avec la marque de design Room Copenhagen, ces rangements ne s’adressent pas à tous les budgets ! Il faut dire que Room Copenhagen est spécialiste des rangements ludiques mais avec de nobles matières.

LEGO a donc ressorti le bois pour cette gamme de petits meubles. On y trouve des tiroirs de bureau, des étagères, mais également des cadres photos ou encore des supports muraux. Un retour aux sources qui a un prix ! Il faudra compter 119€ pour l’ensemble de patères en bois ou 149€ pour une boîte de rangement !

Mais, pour ce prix, vous aurez des pièces quasiment uniques, assemblées à la main, et fabriquées à partir de chêne rouge certifié par le label écologique FSC ! Un gage concernant le bois utilisé qui provient uniquement de forêts durables. Deux finitions sont disponibles : chêne savon, ou chêne foncé. Et on retrouve évidemment le logo LEGO sur chaque pièce de bois. C’est peut-être un peu cher, mais cela semble superbe ! Et les passionnées des petites briques danoises, ne regardent pas forcément à la dépense !

