VIMOB : les petites maisons en kit à monter soi même arrivent cette année

Dans le monde entier, les habitations alternatives aux constructions traditionnelles deviennent très prisées des propriétaires. Souvent plus abordables, et plus rapides à construire, elles séduisent de plus en plus. En Colombie, l’entreprise VIMOB propose un système de logement modulaire, des maisons livrées en kit, à monter, démonter et remonter ailleurs si vous décidez de changer de coin.

Le cabinet d’architecte Colectivo Creativo développe depuis 2015 le système VIMOB, et aurait déjà livré plusieurs maisons modulaires. Une récente mise à jour de la page Facebook au 14 janvier 2022 laisse entendre que le concept sera commercialisé cette année. Présentation de ce système intelligent qui permet de construire soi-même sa maison, sans outil ou presque… Et de l’emporter avec soi, en cas d’envie d’ailleurs !

VIMOB, c’est quoi exactement ?

VIMOB est un système de logement modulaire industrialisé. La maison est conçue et fabriquée en usine, puis expédiée en kit sur son site d’installation. Les pièces et la structure modulaire permettent une installation rapide, en utilisant un minimum d’outils. Par son principe de panneaux à assembler, ces maisons en kit peuvent être acheminées dans des zones difficiles d’accès tout en réduisant l’impact environnemental. Mais VIMOB c’est aussi un concept écologique, qui permet de réduire les déchets de matières premières et les coûts de transports. Ces maisons en kit diminuent également l’impact sur les sites où elles sont construites, ainsi que les délais de construction.

L’autoconstruction devient facile avec VIMOB

Construire sa propre maison est l’un des souhaits de nombreux citoyens du monde entier. Mais l’autoconstruction d’une maison, qu’elle soit faite de parpaings et de ciment ou de bois, est un chantier qui demande tout de même quelques prérequis. Si l’on en croit l’entreprise VIMOB, leurs kits ne nécessitent pas de connaissances particulières et très peu d’outils; il suffirait juste d’assembler les pièces et les panneaux un à un comme si vous suiviez le plan de montage d’une boîte de LEGO ou d’un meuble IKEA. Le développement de ces habitats écologiques se démocratisent de plus en plus… Les futurs propriétaires se dégagent ainsi d’un crédit immobilier sur 20 ou 25 ans, et peuvent rapidement emménager dans leur nouvelle maison. La première maison VIMOB avait été installé dans la région de Matapalo, un endroit isolé du pays. C’est aussi l’un des points forts de ces maisons modulaires : pouvoir se monter dans les endroits les plus reculés.

Quatre modèles pour VIMOB

Les maisons en kit VIMOB s’adressent aussi bien aux couples sans enfants, qu’aux familles avec enfants. L’entreprise colombienne propose quatre modèles différents, allant d’une surface de 28.5 m² à une surface de 113.8 m². Chacune des structures proposées se compose de panneaux conçus en copeaux de bois agglomérés et d’un toit en pin. S’ils ont choisi le bois, c’est évidemment car cette matière peut être produite localement et via des forêts durables. Le bois permet également une « impression » de grand espace. Ainsi, dans le modèle S qui propose donc 28.5 m² de surface, on trouve une chambre, une cuisine, un salon et une salle de bains. Le nécessaire mais pas de superficiel, c’est le propre de ces kits modulaires. Nous ne savons pas si VIMOB s’exporte hors de Colombie et n’avons trouvé aucune indication de prix. Si le projet vous intéresse, vous pouvez contacter l’entreprise via sa Page Facebook ou via le site officiel vimob.co.