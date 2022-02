Gablok permet de construire sa maison soi-même, avec des briques qui s’emboitent comme des “LEGO”

Nous sommes nombreux à avoir déjà construit de petites maisons colorées à base des célèbres briques de LEGO ! Et si vous pouviez jouer aux LEGO en construisant votre propre maison grandeur nature ? C’est le concept que propose l’entreprise belge GABLO avec une gamme de briques de construction révolutionnaire, qui s’inspire grandement des jouets colorés. Gablok propose “un mode constructif révolutionnaire en ossature bois isolée”. L’objectif de l’entreprise étant de simplifier la construction de maison en bois et d’encourager les particuliers à l’autoconstruction. Une alternative beaucoup moins chère que les matériaux de construction traditionnels et aussi beaucoup plus écologique. Présentation de ce « jeu de construction » grandeur nature…

Gablok c’est qui ?

Le fondateur de Gablok, Gabriel Lakatos dépose son brevet en 2018 et fonde l’entreprise en 2019. Cet homme est un véritable fan des LEGO et construit des structures avec les briques danoises depuis sa plus tendre enfance. C’est donc presque naturellement qu’il imagine un bloc semblable qui se destinerait à la construction de vraies maisons. De longs mois de recherches ont été nécessaires pour que le système d’auto-construction soit validé par les bureaux d’étude. Grâce à son travail et à sa pugnacité, il a pu valider son invention sur plusieurs points : acoustique, stabilité et performances énergétiques. Le concept Gablok pouvait alors être commercialisé.

Quels sont les huit éléments proposés par Gablok ?

L’entreprise belge ne fournit pas seulement des briques de construction, elle a également développé une gamme de huit matériaux différents, tous nécessaires lors d’une auto-construction en ossature bois.

Les 8 éléments Gablok pour votre ossature bois

Le chevron, qui est un élément de liaison qui permet de maintenir la maison;

qui permet de maintenir la maison; L’élément de planche, qui vient s’emboîter sur la partie lisse supérieure de la brique;

Le linteau, qui permet de créer les ouvertures (portes et fenêtres) et qui vient se poser sur la structure;

La poutre, qui va maintenir les étages , identique au concept de la construction classique;

, identique au concept de la construction classique; Les blocs isolés de ceinture, qui permettent de « terminer » le mur et accueillir la « lisse gaufrée ».

Le bloc isolé général, disponible en 3 formats, qui est la pièce maîtresse de l’autoconstruction; c’est la brique en elle-même.

Le bloc isolé de départ, qui s’installe juste avant les lisses de départ en bois;

Les lisses de départ et supérieur, qui servent de base et ceinturent les blocs isolés.

Comment ça marche ?

Pour Gabriel Lakatos, si vous savez monter un meuble IKEA, alors vous saurez utiliser le système Gablok; ce serait même un jeu d’enfant… Il faudra tout de même établir un plan de masse et prendre les conseils avisés de l’entreprise avant de vous lancer dans l’aventure de l’autoconstruction. Pour pouvoir utiliser le système Gablok, il faut d’abord apporter un projet peaufiné à l’entreprise. Les spécialistes des petites briques feront avec vous les ajustements nécessaires et vous donneront également des détails sur les quantités à prévoir. De plus, un manuel de montage vous sera fourni à la livraison.

Chaque bloc pèse entre 7 et 9 kilos et peut donc être assemblé sans l’utilisation de machine de levage. La construction est assez rapide et ne génère aucun déchet de matériaux. Une fois la structure montée, il faudra la recouvrir avec le matériau de revêtement choisi, avant d’installer les portes et fenêtres. Les blocs sont également conçus pour recevoir le passage de fourreaux électriques et hydrauliques nécessaires aux raccordements. L’entreprise Gablok se situe en Belgique et les kits de construction ne sont disponibles que dans ce pays. Pour tout renseignement ou demande de devis pour la France, vous pouvez contacter Gablok.com via le formulaire disponible sur le site.