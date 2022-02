Cette magnifique maison située dans les Côtes d’Armor a été construite avec 6 containers maritimes

Depuis quelques années, les exemples de construction avec des containers maritimes se multiplient. Ils sont devenus une matière première pratique et modulable pour construire, dans des délais assez courts, de véritables résidences principales. Mais, cela permet également de recycler les containers maritimes qui ne peuvent plus servir pour le commerce. En Bretagne, Killian Chastel s’est construit une maison de 140m² uniquement avec des containers maritimes. Après un travail titanesque, qu’il a effectué avec son épouse, l’habitant des Côtes d’Armor et sa femme peuvent se féliciter… Sa maison est magnifique et les containers s’intègrent à la perfection. Nous vous invitons à une petite visite guidée !

Le chantier en question

Killian Chastel est un jeune breton d’une trentaine d’années, et, quand il s’est lancé dans le chantier de construction, il s’est dit qu’il allait simplement emboîter de gros LEGO ! Après 18 mois de travaux intenses, ce menuisier et chaudronnier-soudeur dans la vie a réalisé son rêve. Avec son épouse, ils n’ont évidemment pas compté leurs heures, travaillant après leurs journées de travail, les weekends et vacances… 18 mois de « sacrifices » sur le temps libre, pour un résultat absolument magnifique ! Le seul moment de répit qu’ils s’accordaient : les vide-greniers le dimanche, pour acheter des matériaux à recycler (portes persiennes, vieux meubles). En revanche, Killian ne communique pas sur le coût total de sa demeure. Mais selon lui, cette maison container lui a coûté environ trois fois moins chère qu’une maison traditionnelle. L’auto-construction est ce qui lui a permis d’économiser le plus d’argent !

Pourquoi réaliser une maison container ?

Le jeune homme explique dans une interview accordée au site 18h39.fr qu’il n’est pas maçon, mais menuisier et chaudronnier; il lui fallait donc choisir une structure bois ou métal. Le bois ne l’a pas séduit : trop classique, et demandant trop d’entretien sur la durée. C’est donc le métal qui s’est imposé comme une évidence. Il a par conséquent acheté 6 containers de 2.5 mètres x 12 mètres pour fabriquer sa maison de 140 m². Les containers sont « locaux » puisqu’ils sont venus de Rennes, à seulement quelques kilomètres du lieu de livraison. Il souhaitait des containers propres, mais pas neufs. D’ailleurs à la livraison, deux d’entre eux étaient un peu abîmés, mais ils ont été positionnés sur les hauteurs de la structure. Un grutier les a installés bruts et Killian a du ensuite les façonner et les découper pour en faire une maison. Il a dû retirer 3.5 tonnes de métal pour ses ouvertures, fenêtres et trémie… Et tout cela rien qu’à la force des bras et de la meuleuse !

Comment est faite cette maison container ?

La base de la maison se compose de trois containers qui sont le salon, la cuisine, deux chambres et la salle de bain. Deux containers forment ensuite l’étage avec une chambre, et une autre salle de bain. Enfin, le sixième container est devenu un garage attenant à la demeure. Sur la partie basse de la maison, il a installé un bardage bois et des fenêtres sont disséminées sur toutes les façades. Il a ensuite posé du parquet sur le sol et créer un vide sanitaire de 15 cm entre le plafond du rez-de-chaussée et le sol de l’étage; cet espace a également été isolé pour diminuer les coûts énergétiques.

L’isolation, une étape primordiale pour les maisons containers

Ces containers ne sont évidemment pas isolés lorsqu’ils servent de convoyeurs de marchandises. L’isolation doit donc être irréprochable, au risque de voir les factures d’électricité flamber. Le propriétaire a dû faire réaliser une étude thermique avant d’obtenir son permis de construire. Pour l’isolation de la partie basse, il a opté pour des panneaux en mousse avec des feuilles d’aluminium de chaque côté. Il a ensuite ajouté des tasseaux en bois pour donner un aspect « landais » à sa construction. Grâce à cette isolation, le couple paie 80€ d’électricité par mois pour une température intérieure de 21°C. Killian souhaite maintenant se lancer dans la construction de maisons containers, pour les autres… Vous pouvez le contacter sur Instagram.