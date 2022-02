Sustainer Homes : d’étonnantes maisons modulaires en “LEGO” pour des constructions plus durables et circulaires

Dans le domaine des habitats alternatifs, il y a les maisons en A, les tiny-houses, les mobil homes ou encore celles dite de Hobbit, cachées sous un toit végétal… Et puis, il y a des concepts qui réunissent plusieurs de ces habitats… Découvrez Sustainer Homes, un concept néerlandais intelligent et écologique. L’entreprises propose des maisons qui s’empilent comme des Lego et qui permettent de réduire les émissions de carbone de 90% ! A la base, des containers maritimes étaient utilisés pour la construction… Aujourd’hui, elles ont gardé l’aspect et le côté empilable mais se sont grandement améliorées. Présentation.

Le concept de Sustainer Home

L’entreprise fondée à Utrecht voilà 30 ans, utilisait au départ des containers maritimes qu’ils empilaient pour en faire des maisons. Ils furent probablement l’une des entreprises pionnières dans le domaine du container maritime… Par la suite, ils ont inventé une structure en bois issus de forêts gérées durablement… Elles ont également la particularité d’être autonome en eau et en électricité. De plus, elles sont livrées déjà montées, seul l’assemblage se fait sur place… Et cela ne prend que quelques heures, ou quelques jours en fonction du nombre de modules à assembler.

Un système autonome primé en 2015

Depuis plusieurs années, Sustainer Home travaille sur ce projet et l’améliore sans cesse. Pionniers ils l’ont également été lorsqu’ils ont lancé le concept Sustainer Home Modular, leur maison autonome conçue sur ossature bois. En 2021, quelques mois après avoir réalisé les premiers plans, ils réalisaient le premier prototype de leur concept.

La Sustainer Home est complètement autonome, et c’est évidemment ce qui fait sa force… Des panneaux solaires posés sur le toit fournissent l’électricité et l’eau est recueillie et filtrer par un système innovant. Quant aux eaux usées, elles ne sont pas rejetées dans les canalisations, mais filtrées grâce à un filtre végétal. Son autre force réside dans le fait qu’elle peut être posée partout, sans qu’aucun raccordement ne soit nécessaire.

“Ce qui nous lie, c’est la mission de rendre la construction plus durable. Cette accélération est désespérément nécessaire, je n’ai pas besoin de le dire à qui que ce soit. Nous avons développé un système de préfabrication modulaire auquel nous croyons fermement. Il utilise les dernières techniques de production et la numérisation, en combinaison avec le bois et la construction biosourcée. (…) Pour mémoire : nous voulons standardiser les composants et le processus, mais pas le produit final. De cette façon, on peut faire des maisons totalement différentes avec les mêmes composants.” explique Gert van Vugt (Co-Founder & CEO – Sustainer) dans une interview accordée au site cobouw.nl

Accélérer la transition vers la construction circulaire

Les cinq premières maisons Sustainer Homes devraient être construites cette année dans la Schoolstraat à Didam : à l’exception de la fondation, elles seront intégralement en bois. Les maisons économes en énergie sont fabriquées selon le concept HOUTbaar HUIS par TBI Woonlab et commandées par l’association de logement Plavei. Elle seront construites par Koopmans Bouwgroep sur la base du système de construction modulaire et préfabriqué de Sustainer Homes.

“Nous voulons monter en puissance rapidement, le vrai travail commence maintenant. Notre objectif est de construire au moins 500 maisons pour Koopmans Bouwgroep (filiale de TBI, numéro 5 de Cobouw50) sur une base annuelle d’ici 2025. Nous voulons également commencer à collaborer rapidement avec cinq à dix usines d’Europe du Nord qui utilisent notre système. Mon grand souhait est que notre système devienne de plus en plus universel. Notre entreprise s’efforce donc en permanence de rendre le système plus intelligent, plus efficace et moins cher. Notre ambition est que d’ici 2030, au moins dix pour cent de toutes les constructions en bois en Europe soient réalisées avec notre système de construction.” Gert van Vugt

Un maison modulable à souhait

Si jouer aux LEGO est l’une de vos passions, vous allez forcément adorer le concept ! Concrètement, l’un des modules sert de base à la construction, cela peut être deux ou trois modules assemblée côte-à-côte… Puis d’autres modules viennent compléter la base, en hauteur, sur l’arrière. C’est le genre de maison que l’on peut agrandir au cours d’une vie, en fonction de ses besoins. De plus, Sustainer Home n’utilise ni acier, ni béton, ce qui réduit évidemment considérablement les émissions de carbone (90% de moins que la construction d’une maison traditionnelle…

“C’est contrôlé par ordinateur et basé sur nos modèles 3D. Ces modèles montrent toutes les encoches, les trous de vis et les traversées avec une précision d’un dixième de millimètre. Ces pièces du puzzle sont ensuite acheminées vers les usines de l’un de nos fabricants, où elles sont assemblées en modules. La taille d’un module standard peut être comparée à celle d’une camionnette : trois mètres et demi sur cinq.” Gert van Vugt

Des maisons “plus” durables

Quant à la durabilité, Sustainer Home estime la durée de vie d’une maison de ce type à 50 ans environ. Gerlt Van Vugt, directeur de l’entreprise déclarait dans une interview accordée au site néerlandais Duic : Un tiers des émissions mondiales de CO2 proviennent des bâtiments. Il était donc temps de changer les choses !

“Ce bois provient de Finlande et est extrêmement résistant. Il est beaucoup plus résistant que le CLT, il faut donc beaucoup moins de bois, alors que nous pouvons construire des maisons de très haute qualité avec lui.” Gert van Vugt

Si le container maritime est une manière rapide et pratique de construire une maison, il demande tout de même de nombreux frais annexes que la Sustainer Home ne nécessite pas. La différence se fait également au niveau de l’esthétisme, le bois reste un matériau chaleureux comparé à la froideur du métal d’un container maritime. Ces maisons modulables sont juste superbes !