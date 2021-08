La pandémie de Covid-19 de l’année dernière a obligé le monde entier à travailler à distance. Du moins, ceux qui le pouvaient. Nombreuses sont en tout cas les personnes qui n’ont pas attendu la crise du coronavirus pour découvrir le plaisir de travailler à domicile.

Cette alternative évite aux travailleurs les fastidieux trajets domicile-travail. Toujours présentée comme une option pratique, elle a tout de même ses inconvénients. En restant à la maison, surtout dans le cas d’une famille avec de nombreux enfants, on est exposé à des distractions constantes, sans parler des gênes que cela peut occasionner.

Un kit à monter en un peu plus d’une heure

Autonomous est une start-up américaine spécialisée dans le développement de produits destinés à améliorer les conditions de travail. Le WorkPod est sa solution aux distractions inhérentes au télétravail. Il vous permet de travailler dans un bureau situé dans votre jardin.

Pour avoir un espace de travail dédié, certaines personnes pensent à un projet de rénovation ou d’extension de la maison. Cependant, la construction traditionnelle peut prendre beaucoup de temps et nécessiter un investissement considérable. Le WorkPod se pose comme une alternative pratique pour faciliter l’installation. Autonomous décrit sa solution comme « le Lego ultime pour les adultes ».

Le WorkPod se présente effectivement sous la forme d’un kit à monter, dont le déploiement prend plus ou moins une heure. Les ingénieurs à l’origine de son développement n’ont en aucun cas sacrifié la qualité et la durabilité pour la simplicité et l’aspect pratique. Chaque étape de la conception – allant de chaque pièce de bois aux accessoires de fixation et de raccords – a fait l’objet de contrôles et de tests précis pour dépasser les normes d’usine. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un bureau indépendant plus robuste qu’une construction traditionnelle.

Un lieu de travail confortable

Le kit d’Autonomous propose tout ce dont un espace de travail efficace, productif et confortable devrait être doté. La petite construction est insonorisée pour avoir la tranquillité, et elle comporte des portes vitrées du sol au plafond afin de donner une impression d’ouverture. Sa fondation est conçue pour s’adapter à un sol en béton, en gravier ou en terre.

L’irrégularité de la surface de pose n’est d’ailleurs pas un problème. Par ailleurs, l’isolation thermique de la pièce assure un confort jusqu’à 50 °C en dessous ou au-dessus de zéro; une caractéristique qui en fait un emplacement idéal pour travailler efficacement tout en profitant de la fraicheur de la nature.

Un WorkPod équipé pour 22 800 dollars

Le kit à monter d’Autonomous comporte les éléments indispensables pour assurer le confort de son utilisateur: on y trouve un bureau, des espaces de rangement et même un matelas pour prendre des pauses. Le kit inclut également un système d’éclairage et une unité de climatisation. La start-up américaine propose le WorkPod sur son site web à partir de 22 800 dollars.

Cela reste un investissement conséquent pour une construction éphémère, mais compte tenu du fait qu’il s’agit d’une infrastructure qui se monte et démonte facilement, le jeu en vaut la chandelle. Enfin, sachez qu’il s’agit d’une solution qui ne s’adresse qu’aux personnes ayant un espace extérieur suffisamment grand pour le montage: le kit installé s’étend sur 3,6 x 2,6 mètres avec une hauteur de 3,1 mètres.