Ôzento, des modules panoramiques sur pilotis pour vivre au plus près de la Nature !

Nous vous parlons souvent de Tiny-House, de maisons en A ou encore de maisons géodésiques ! Pourtant un nouvel habitat semble conquérir le marché français : le loft panoramique. Et c’est Ôzento, un constructeur français, qui propose ce nouvel habitat durable, en totale harmonie avec le nature et l’environnement.

Souvent, ces lofts panoramiques sont des images de cartes postales, situés à St Barthélémy ou aux Maldives… D’immenses baies vitrées avec une vue imprenable sur l’Océan… Avec Ôzento, c’est possible aussi et nul besoin de vivre à des milliers de kilomètres de la métropole !

Ôzento c’est qui ?

Pauline Duloutre, fondatrice et dirigeante d’Ôzento se forme dans une école de commerce puis travaille chez EY et L’Oréal. Mais elle garde l’espoir de créer la maison de demain. Lors d’un vernissage, elle rencontre le studio de design Fritsch Durisotti. Ensemble, il réalise une ébauche du loft panoramique sans but de le commercialiser au départ. Mais Pauline veut que ce projet passe au stade de réalité. Elle créé alors Ôzento pour construire sa propre maison sur pilotis.

Ôzento c’est quoi ?

Le loft panoramique est un mode d’habitat encore intimiste en France. Cette manière de construire propose des espaces de vie élégants avec des matériaux durables. Le loft panoramique s’adapte aux nouveaux besoins des habitats : modularité des espaces, adaptabilité, modernité, créativité. Ôzento, c’est une cellule de 25, 50, 60 ou 75 m², autour de laquelle s’organise la maison… Ainsi elle peut s’adapter à chaque besoin, qu’ils soient professionnels, domestiques ou à vocation de tourisme par exemple.

Les avantages d’Ôzento

Le premier de ces avantages, c’est le design ! Des matériaux de premier choix, des lignes épurées et une lumière naturelle favorisée pour en faire un lieu de vie ou de travail des plus agréables. Le second avantage, c’est sa rapidité de construction ! Construire un loft panoramque Ôzento, c’est s’assurer une maison en un mois seulement.

Les autres avantages sont l’écologie avec un habitat en harmonie avec l’environnement, une autonomie totale et peu énergivore. Le loft panoramique est également démontable, ce qui fait de lui un habitat transportable tout en gardant une durée de vie identique à une maison classique… Il est donc possible de déménager en emportant sa maison sur son nouveau terrain !

Les trois principaux modèles Ôzento :

Le modèle Ô25 : Ce modèle permet de créer une pièce supplémentaire à votre habitation. Pour accueillir les amis, se créer un bureau indépendant ou un petit atelier d’artiste indépendant.

Le modèle Ô50 : Avec ce modèle, il est possible d’ajouter une salle de bain afin qu’il soit utilisé comme un bungalow en location par exemple. Il peut aussi se transformer en espace de coworking au milieu de la nature ! Sympa comme environnement de travail !

Le modèle Ô75 : Celui-ci peut vous offrir le luxe d’une résidence secondaire ! Deux chambres, une cuisine ouverte et une salle de bain… Pour des vacances Nature !

Tous les modèles peuvent être proposés aménagés ou nus… Personnalisables à souhait, vous pouvez y inclure de la végétalisation, des terrasses basses ou hautes, des modules autonomes… Un habitat d’avenir probablement.

