Maldives : un hotel paradisiaque lance un forfait à 25000€ pour vivre un an dans un bungalow

Même si nous avons encore un peu de soleil, la météo de ces derniers jours nous rappellent que nous sommes en automne. Les températures matinales se rapprochent de zéro degré et quitter sa couette est un combat ! J’veux du soleil disait Au p’tit bonheur en 2012, et c’est un peu ce que tout le monde souhaite en ce moment !

Si vous disposez de 25000€, d’une année de disponibilité, nous avons peut-être une solution pour vous ? Pas d’arnaque, pas de vice caché, juste une tentative de relance du tourisme… aux Maldives ! Il y a pire comme destination non ?

Un hotel dans un îlot isolé au cœur de l’Océan Indien

Selon le gouvernement des Maldives, cet îlot isolé au cœur de l’Océan Indien, est l’un des mieux protégés de l’épidémie de Covid19… Seulement 50 décès et moins de 12000 personnes contaminées. La situation géographique des Maldives force évidemment le respect des distanciations sociales… Les Maldives comptent 1315 hab/km2, ce qui, selon le site Statista, est à peine plus que la densité en Île-De-France. On comprend mieux pourquoi ce bijou est épargné !

L’Anantara Veli, hôtel 5 étoiles des Maldives a vu son taux d’occupation considérablement baisser depuis le premier confinement. Soutenu par l’Etat, il propose donc un séjour d’un an pour deux personnes dans l’un des bungalows sur pilotis pour un peu plus de 25000€ !

Petits-déjeuners et le WiFi compris

Pour ce prix, vous aurez les petits-déjeuners et le WiFi compris… Quand on sait que la nuitée en temps normal se situe autour de 800€, le forfait d’un an la fait descendre à 70€ !

Et si on partait faire du télétravail aux Maldives ?

Il ne vous reste plus qu’à négocier un an de télétravail avec votre patron. Puis, acheter vos billets sans oublier le dépistage PCR avant de partir et à vous les coraux, les eaux bleues et les raies manta ! Avouons que côté environnement de travail, on ne peut pas vraiment faire mieux !