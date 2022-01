Mangez des champignons, ce serait bon pour lutter contre la dépression !

Et si le fait de manger des champignons permettait de réduire l’apparition de la dépression ? C’est en tout cas, ce qu’explique une étude sur la question. Après avoir analysé à grande échelle des personnes qui mangent des champignons, il serait possible qu’elles soient moins susceptibles de développer une dépression.

Pour le moment, les auteurs ne font que des suggestions, cela doit être interprété au conditionnel. Ce pourrait être une simple corrélation, car les chercheurs ne parviennent pas à prouver que manger plus de champignons, réduit davantage les risques de dépression… Mais alors quelle est cette étude, et pourquoi manger des champignons pour aider à combattre la dépression ?

Une étude sur 11 ans !

L’étude, parue dans le Journal of Affective Disorders a analysé environ 24 000 adultes de 2005 à 2016. L’observation s’est faite sur la consommation de champignons et la santé mentale des participants. Si l’étude ne différencie par les types de champignons mangés, il semblerait que les champignons Hericium erinaceus ou hydne hérisson soient les plus probants pour réduire la dépression et l’anxiété. Cette étude ajouterait donc un bienfait supplémentaire à la consommation de champignons.

Prenons l’exemple de nos « Champignons de Paris », les plus consommés aux Etats-Unis. On sait que ces champignons sont très riches en potassium, qui réduirait donc l’anxiété. Certains autres champignons comme les hydnes hérissons cités plus haut, contiennent des facteurs neurotrophiques ainsi que des agents anti-inflammatoires. Ces derniers sont d’ailleurs très utilisés par la Médecine Chinoise, dont ils sont originaires. Cette hypothèse doit encore être vérifiée, le champignon reste encore un mystère pour les scientifiques. Et d’autres études devront venir soutenir la thèse évoquée…

Pourquoi le champignon est-il au centre du débat ?

Les scientifiques savent que les champignons contiennent des antioxydants, qui peuvent faire office d’anti-dépresseurs. Mais pour le moment ils ne sont pas parvenus à établir le lien entre la consommation de champignon et la réduction des risques de dépression.

Les futures études devraient se centrer sur l’egrothionéine, un puissant anti-oxydant, contenu dans les champignons. Or, les humains, ne peuvent l’obtenir que dans l’alimentation… Et les champignons seraient les aliments qui en contiennent le plus. L’anti-oxydant en question traverserait la barrière sanguine qui sépare le cerveau du reste du corps, il pourrait donc avoir un effet bénéfique sur la santé mentale !

Mais quels sont donc les bienfaits des champignons ?

Comme on l’a vu, la consommation de champignons pourrait lutter contre l’apparition de la dépression. Mais certains bienfaits des champignons sont déjà reconnus par le monde scientifique.

Riches en minéraux, fer et vitamine B, le champignon est le seul végétal à fabriquer de la vitamine D, celle que l’on obtient en s’exposant à la lumière naturelle. Cela permettrait de renforcer les os, le système immunitaire et de lutter contre la dépression que l’on dit hivernale !

Les champignons, des alliés minceur ? Ces végétaux se composent à 80 ou 90% d’eau et contiennent environ 30 calories pour 100 g… Et comme ils sont riches en fibres, le sentiment de satiété arrive plus vite et limitent aussi les envies de grignotage !

Enfin, les champignons seraient des stimulateurs du métabolisme… Ils aideraient à brûler les graisses et les protéines !

Crus, cuits, en salade, en omelette ou simplement avec de l’ail et du persil, le champignon se cuisine sous toutes ses formes… Et il est à priori excellent pour la santé… En 2022, on se met tous aux champignons donc !