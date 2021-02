Dans le futur, votre maison sera peut-être fabriquée avec des champignons

Et si le champignon pouvait sauver la planète du changement climatique ? Nous n’en sommes peut-être pas encore là mais le champignon ou plutôt les matériaux fongiques pourraient être une alternative à la pollution. En effet, si l’on en croit David Benjamin, architecte, les matériaux classiques sont responsables d’environ un dixième des émissions de dioxyde de carbone dans le monde.

Les champignons eux, ou du moins le matériau qui en découle serait durable et biodégradable. Avec les constructions pharaoniques qu’envisagent la plupart des pays du monde, il y a urgence à trouver des alternatives. Et le champignon pourrait devenir un atout précieux pour une construction propre. Explications.

Concrètement, les matériaux à base de mycélium, le réseau fongique qui permet la pousse des champignons pourraient remplacer ceux que l’on connaît. Ils produisent une quantité moindre de dioxyde de carbone, sont biodégradables et recyclables. Les matériaux à base de champignon apparaissent donc comme un atout pour les futures constructions explique le site The Verge.

De plus, il possède un autre avantage ! Le champignon est vivant et peut donc se nourrir d’autres matériaux comme la sciure de bois ou les déchets agricoles. Les matériaux à base de champignons n’en sont qu’à leurs balbutiements mais le potentiel est énorme. L’américain Phil Ross et son entreprise MycoWorks furent les précurseurs des briques de construction à base de champignons. Du côté de l’isolation, ils pourraient même remplacer les blocs de béton.

Quant au procédé de fabrication, il est lui-aussi écologique ! Les champignons n’ont besoin d’aucun apport en énergie… Ils poussent dans le noir ne l’oublions pas ! Ils n’émettent donc ni carbone ni déchets.

Qui plus est, la reproduction du champignon est un procédé simple et rapide. Avec un seul extrait de champignon, il est possible de fabriquer des centaines de briques. Alors nos futures maisons seront-elles fabriquées en briques de champignons ? C’est probable, et surtout bénéfique pour la Planète !