Découverte du plus vieux champignon (fossilisé) âgé de 635 millions d’années !

Des chercheurs de l’Université Virginia Tech, de l’Académie chinoise des sciences, de l’Université du Guizhou et de l’Université de Cincinnati ont fait une découverte majeure, rapporte Live Science. En effet, ils affirment avoir trouvé dans une grotte dans le sud de la Chine le plus ancien champignon jamais retrouvé sur Terre.

Âgé d’environ 635 millions d’années, celui-ci est 240 millions plus vieux que le précédent record. Selon les scientifiques, en plus de constituer un nouveau record, cette découverte pourrait également livrer des informations primordiales sur l’évolution de la vie sur Terre.

Des champignons qui ont favorisé l’évolution de la vie ?

Il convient de noter que les résultats de cette étude ont été publiés il y a quelques jours dans la revue Nature Communications. D’après Shuhai Xiao, co-auteur de l’article et professeur de géosciences à Virginia Tech Daily, la question était de savoir s’il y avait des champignons sur Terre avant l’apparition des plantes.

Effectivement, l’âge du fossile peut aider les chercheurs à répondre à une question cruciale : comment la faune et la flore terrestre sont-elles nées d’une ère glaciaire ? Le fossile date de la période Ediacaran qui a eu lieu entre 635 et 541 millions d’années. À cette époque, la planète se remettait à peine d’une ère glaciaire qui a gelé les océans jusqu’à un kilomètre de profondeur.

Un rôle dans la refonte de la géochimie de la Terre ?

Ce fut donc une période qui ne favorisait pas la vie. Seules les formes de vie microscopiques ont pu résister à une telle épreuve. Si l’on en croit Xiao et ses collègues, il se peut que les champignons aient joué un rôle prépondérant dans la refonte de la géochimie de la Terre. I

ls sont en mesure de décomposer les minéraux ainsi que la matière organique et recycler les nutriments dans l’océan et l’atmosphère. Autrement dit, il est possible que les champignons découverts en Chine fassent partie d’une espèce qui a permis à la Terre d’avoir suffisamment d’oxygène après l’ère glaciaire et contribuer ainsi au développement de la vie.

Une découverte fortuite

Selon Tian Gan, étudiant au doctorat à l’Université Virginia Tech, la découverte de ce champignon microscopique fossilisé découle du hasard. En fait, ils ne s’attendaient pas à trouver cette chose qui pourrait s’agir du fossile que « les scientifiques recherchent depuis longtemps ». « Si notre interprétation est correcte, elle sera utile pour comprendre le changement paléoclimatique et l’évolution du début de la vie », a-t-il expliqué.