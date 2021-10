DublDom : cette maison modulaire Russe s’installe en seulement 10 jours

En Russie, du côté de Sosnovo, une entreprise a conçu une maison modulaire baptisée Modular House en 2019: une petite résidence de campagne installée sur un terrain en pente; un emplacement plutôt inhabituel pour ce genre de construction.

A l’origine de ce projet, un jeune couple qui souhaitait un espace de vie très ouvert, qui resterait fonctionnel, l’objectif de la famille étant de passer le plus de temps possible à l’extérieur avec les enfants. Ils voulaient créer des points d’attraction avec le paysage environnant, mais sans perdre en confort ni en fonctionnalité. Découverte de la Modular House russe de Bio-Architectes !

La Modular House vue de l’extérieur

De grandes terrasses entourent toute la maison, ce qui permet de rester en lien avec la nature, en marchant pieds-nus à l’extérieur par exemple, mais également de prendre les repas à l’extérieur quand la météo s’y prête. Et même d’y cuisiner ! Car on y trouve une cuisine d’été aménagée et un coin « feu de camp » pour les soirées romantiques.

Grâce à ses immenses baies vitrées panoramiques, la Modular House se veut ouverte sur le monde; même à l’intérieur, on a l’impression d’être à l’extérieur. La maison se divise en deux parties: la première pourrait être qualifiée de publique, avec sa cuisine d’été, et la seconde, située à l’arrière, se veut plutôt très privée, avec un bénitier près de la forêt.

Grâce à l’immense véranda que l’on retrouve sur le côté sud de la maison, la chaleur du soleil permet de réchauffer l’ambiance, et ce, même en hiver. Et lors de chaudes journées estivales, le toit de la véranda provoque une zone d’ombre bien agréable gardant le frais à l’intérieur de la maison. A l’arrière se trouvent les chambres, toutes avec une grande fenêtre panoramique permettant d’admirer la forêt voisine.

Un emplacement inhabituel

Les concepteurs de cette maison ont eu l’ingénieuse idée de créer des espaces de rangement sous la maison. Du fait de sa construction en hauteur, on dirait que la maison se détache du sol, ou qu’elle est construite directement dans les arbres! Depuis les fenêtres, on peut en apercevoir la cime. La Modular House, même en hauteur, se fond littéralement dans le paysage, et on la dirait suspendue. Terrasses latérales en surplomb et garde-corps transparents créent un jeu de construction à plusieurs niveaux du plus bel effet.

Des matériaux simples et respectueux de l’environnement

Il eût été étonnant que cette maison ne soit pas construite avec des matériaux nobles: on retrouve du bois comme le pin massif pour les balustrades, mais également du métal profilé pour le toit, la fondation et les constructions de support.

Quant au verre, il est un peu le matériau maître de cette construction originale. Grâce à lui, elle s’intègre parfaitement dans le milieu naturel. Et à l’intérieur, on retrouve évidemment du bois naturel dans un style rustique clair… Pour le reste, osier, textiles et œuvres d’art viennent parfaire cette décoration.

La technologie modulaire DublDom

C’est cette technologie modulaire « DublDom » qui a permis la mise en œuvre rapide du projet. En fait, les travaux d’aménagement paysagers se déroulaient en même temps que la pose des fondations. Ensuite, les modules de la maison, construits hors terrain, ont été déposés et installés sur le site. Les propriétaires n’avaient plus qu’à décorer l’intérieur de leur maison modulaire, et le résultat vaut le détour !