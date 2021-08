Mollusc Nano : une tente/cabane innovante, rétractable et modulaire

Une tente rétractable pouvant servir également d’abri pour le soleil. Intelligent n’est-ce pas ? Eh bien c’est le projet de Campo Designs ! La Campo Escape M4 devient à la fois une tente et une cabane. Alors qu’en 2015 le Mollusc Nano devenait l’innovation de camping préférée, elle n’a toutefois pas connu un réel succès sur le marché. La première tente rétractable au monde fabriquée par Campo Designs a été totalement redessinée et rebaptisée et devient la Campo Escape M4 !

Les débuts de la tente rétractable

Lors de ses débuts, le créateur du modèle Mollusc Ru Hartwell était bien conscient de l’idée de génie qu’il avait eu avec la Mollusc Nano. Cependant, des problèmes de conception étaient encore présent ainsi que le problème du financement.

C’est là que le projet d’Hartwell prit un nouveau tournant. Co-fondé par Jon Neff et Belinda Encarnacion, la marque Campo a alors racheté le design d’Hartwell. Ce qui a permis à la Mollusc Nano de bénéficié du coup de pouce nécessaire pour faire un carton sur le marché du camping ! Malgré le rachat de la première tente rétractable par Campo Designs, Hartwell, son créateur, reste membre de la future équipe.

Le concept de la Campo Escape M4

Même si le modèle d’origine n’a pas séduit, le concept de la tente rétractable est resté lui, intéressant. A l’endroit où le dôme rencontre le sol, celui-ci se rétracte dans différentes positions ouvertes. L’occasion de profiter du paysage et de l’air frais !

Campo a seulement rendu la Campo Escape M4 plus facile d’utilisation en affinant les moyeux latéraux en un système de connexion de pôles plus simple. La tente rétractable peut avoir plusieurs utilisations : aussi bien pour la nuit comme pour la journée. Mais elle se veut également parfaite pour la plage !

Description de l’Escape M4

Avec la possibilité d’être réglée dans 6 positions différentes, l’Escape M4 offre plusieurs utilisations. En effet, la tente rétractable est capable de passer d’un dôme entièrement fermé avec un réglage de ventilation permettant de profiter un maximum de l’air frais. De plus, le parasol contient divers réglages très pratiques !

Initialement inspirée de l’expérience d’Hartwell, le principal avantage de l’Escape M4 est sa ventilation. Avec ses différentes aérations, plus besoin de transpirer lors de vos vacances au soleil !

Pleine de ressource, la tente rétractable possède également une moustiquaire pour protéger les campeurs de leurs désagréables piqûres. Un double toit amovible est également présent recouvrant la porte et les trois évents. Celui-ci permet notamment une protection maximale contre les intempéries. Avec une surface d’environ 6,5 m², l’Escape M4 présente un espace de couchage pouvant accueillir un matelas gonflable queen-size ou encore quatre adultes dans des sacs de couchage.

Un exosquelette en fibre de verre et d’aluminium maintient le corps de la tente rétractable qui se compose de térylène ripstop. Celui-ci s’installe en 10 minutes seulement ! Pour finir, avec un poids d’environ 10kg, l’Escape M4 est facilement transportable. Plus besoin de se faire mal au dos en transportant votre tente de 25kg à travers le terrain de camping !

Les avantages de la Campo Escape M4

Possédant une vitre arrière, la Campo Escape M4 offre une vue totalement différente de celle des autres tentes. Arrivée au moment idéal, l’Escape M4 devrait faire fureur auprès des campeurs ! La pandémie a converti beaucoup de monde au camping qui est devenu un réel mode de vacances. De plus, la tente rétractable devrait séduire de nouveaux campeurs tant elle est fonctionnelle. Très pratique, elle peut être utilisée lors de festivals mais également pour un simple week-end camping entre amis !

L’objectif de vente de la Campo Escape M4 a largement dépassé les espérances de ses concepteurs sur Kickstater. Lors du tout premier jour de sa mise en vente, la tente rétractable a atteint 20 000$ américains. Pendant les trois semaines qui ont suivi, le chiffre des ventes n’a pas cessé de battre des records ! Les tentes Escape M4 sont disponibles à partir de 299 $ plus les frais de livraisons. Si les ventes continuent d’exploser, Campo commencera les livraisons courant mars 2022.