Royaume-Uni : un homme découvre la pointe d’une lance vieille de 3000 ans sur la plage

On ne compte plus le nombre de chercheurs de trésors qui rêvent de faire une découverte vraiment incroyable ! Si beaucoup n’ont malheureusement pas cette chance, il arrive que certains tombent sur de véritables pépites historiques. C’est notamment le cas de Jay Cornick, chasseur de trésors amateur, qui est tombé sur une très vieille pointe de lance lors d’une fouille à la plage.

C’est en se baladant avec son détecteur de métaux aux larges de la côte est de l’île de Jersey, au Royaume-Uni, que Jay Cornick, 34 ans, a trouvé la fameuse pointe de lance. Cette dernière était enterrée profondément dans le sable. Ce jour là, cet ingénieur électricien dans la vie active, mais chasseur de trésors à ses heures perdues, n’aurait jamais pensé que sa découverte pouvait avoir une quelconque valeur historique. Il faut dire que la pointe était très bien conservée, elle était en excellent état, et Cornick avait alors pensé qu’il s’agissait des restes d’une lance de pêche moderne.

Les vestiges d’une arme vraiment ancienne…

Jay Cornick a fait sa petite découverte l’année dernière, au mois d’août. Il a longuement hésité avant de finalement présenter la pointe de lance aux archéologues de Jersey Heritage, comme le rapporte le Daily Mail. L’étrange objet a alors été soumis à la datation au carbone 14 afin de déterminer s’il s’agit vraiment d’un vestige historique où d’un simple morceau de lance contemporaine.

Eh bien, il aura fallu attendre un an avant que le verdict ne tombe enfin : il s’agirait au fait des restes d’un artefact vieux d’au moins 3 000 ans ! En effet, si l’on en croit les résultats communiqués par le York Archaeological Trust, la fameuse pointe daterait d’entre 1207 et 1004 avant J-C ! Sinon, à première vue, la trouvaille de Jay Cornick serait une pointe de lance de type Tréboul, mais son style plus grand et raffiné pourrait suggérer que l’artefact était plutôt destiné à un usage cérémonial.

Une découverte archéologique incroyable

Pour Neil Mahrer, spécialiste de la conservation du patrimoine de Jersey, il s’agit d’une trouvaille vraiment incroyable. En effet, comme l’explique le Daily Telegraph, la découverte des vestiges de ce type de lance se fait surtout en France qui se trouve à une vingtaine de km de l’île de Jersey.

A cela s’ajoute son état de conservation qui reste quand même étonnant, un grand merci au sable noir dans lequel la pointe était enterrée ! De plus, « elle a survécu non seulement à la construction du port de Gorey et du château médiéval qui le domine, mais aussi à trois millénaires de marées et de tempêtes hivernales ». Les chercheurs sont en tout cas impatients d’étudier l’objet de plus près et peut-être même découvrir comment est-ce qu’il s’est retrouvé sur cette plage !