LMNL : une tente innovante, multifonction et modulaire

C’est l’été: l’occasion d’aller se perdre dans les bois le temps d’un week-end… L’idée vous plait, mais vous n’êtes pas très emballé à l’idée de renoncer à votre petit confort ? Surtout que dormir dans une tente, ce n’est pas toujours l’idéal pour bénéficier d’un sommeil réparateur. Heureusement, ce ne sont pas les idées pratiques et novatrices qui manquent de nos jours, comme la tente LMNL, par exemple : dévoilée sur Kickstarter, elle se présente comme une alternative polyvalente aux tentes classiques… On vous dit tout.

Un concept original

La LMNL est une tente qui se base sur un concept à la fois pratique et novateur. Il s’agit en effet d’une tente murale qui présente l’étonnante particularité de proposer « l’air conditionné ». En effet, contrairement aux classiques tentes en toile, la toiture et les murs de la tente LMNL sont séparés: cela permet à l’air chaud de ne pas se mélanger à l’air frais entrant.

Ensuite pour ce qui est de la toiture, elle présente la particularité d’être à la fois transparente et rétractable. Comme elle est entièrement amovible, vous pourrez donc l’ouvrir de manière à dormir à la belle étoile, mais sans pour autant quitter le confort de votre tente.

Enfin, le dernier point fort de cette tente novatrice concerne la durabilité: les parois de la LMNL sont en effet fabriquées dans une toile 100 % coton plus respirante, tandis que la toiture est constituée d’un tissu synthétique non mélangé et hydrofuge. Et les deux sont faciles à recycler.

Une tente modulaire

La tente LMNL est dotée d’une conception modulaire: la tente n’est pas cousue d’une pièce; à la place, ses concepteurs ont eu l’idée de la composer de panneaux individuels. Fabriqués en tissus, ces derniers s’emboitent ensemble via un système de cadre spécialement conçu à cet effet. Il sera d’ailleurs possible de les personnaliser selon vos besoins, tout comme la couleur, les matériaux ou encore les formes de fenêtre de la tente. L’ensemble a été pensé pour un montage simple et rapide.

Rendez-vous sur Kickstarter

La tente LMNL fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur le site Kickstarter. Ses concepteurs y donnent tous les détails sur le produit, avec plusieurs images et illustrations en prime. Ils ont également indiqué que si le système est quasi-prêt, ils continuent de réfléchir à d’autres améliorations.

Ils promettent notamment aux contributeurs la mise à jour gratuite de leur équipement en cas de changement de système ou bien de composants. Rendez-vous sur la page Kickstarter du produit pour en savoir plus sur ses différentes caractéristiques, les conditions de participation à la campagne, et surtout le prix.