Bee Defender, un piège à frelons asiatique Made in Normandie qui s’adapte sur les pots de confiture

Les beaux jours reviennent et les températures commencent à remonter dans certaines régions de France. Malheureusement pour nos abeilles, les frelons asiatiques, ressortent aussi de leurs cachettes hivernales dès que la température atteint 16° C. Pour le moment, seules les reines sortent et cherchent à construire leur nid primaire pour pondre les larves qui deviendront des milliers de frelons asiatiques cet été. Le frelon asiatique, arrivé sur notre territoire par hasard en 2004, a totalement envahi la France, et décime toutes les ruches sur son passage. Au Sénat, un plan de lutte national contre le frelon asiatique vient d’être adopté et je vous en reparlerai bientôt. En attendant, je vous propose de découvrir un nouveau piège, le Bee Defender créé par Reborn-France. Sa particularité : s’adapter sur les pots de confiture, ou sur les pots de pâte à tartiner. Découverte.

Le piège Bee Defender en détail

Ce piège à frelons asiatiques est Made In Normandie, il est sélectif et, par conséquent, conçu spécifiquement pour attraper les frelons asiatiques tout en préservant les autres espèces de guêpes. Ce qui contribue évidemment à la conservation de la biodiversité. Le dispositif s’adapte facilement aux pots de pâte à tartiner usagés, transformant ainsi un contenant ordinaire en un piège écologique et efficace pour les frelons asiatiques. De plus, il est « construit pour durer », et conçu avec une grande attention aux détails et des matériaux de haute qualité, assurant sa robustesse et sa durabilité face aux intempéries, pour une utilisation année après année. De plus, le Bee Defender est sans danger, exempt de produits chimiques ou toxiques, une autre bonne nouvelle pour l’environnement.

Comment utiliser le piège Bee Defender ?

Avant de commencer mon explication, sachez que le piège est disponible en deux coloris qui ont toute leur importance :

Le Bee Defender rouge est conçu pour les pots de pâte à tartiner

Le Bee Défendeur bleu est conçu pour les pots de confiture

Pour utiliser ce piège, il vous faut donc un pot de confiture, ou de pâte à tartiner, une petite éponge comme celle que l’on utilise pour le maquillage. L’éponge placée au fond du pot permettra aux autres insectes de pouvoir se poser, et de ce fait de s’échapper. Quant à l’appât, il est semblable à tous les autres pièges de ce type :

1/4 de volume de sirop de grenadine ou de cassis pur

1/2 volume de bière brune

1/4 de volume de vin blanc qui repousse les abeilles

Il faudra ensuite changer le mélange tous les 15 jours et laisser quelques cadavres de frelons asiatiques afin que les phéromones attirent les autres individus.

Pourquoi faut-il lutter contre le frelon asiatique ?

La réponse à cette question est plutôt simple : le frelon asiatique est classé comme nuisible depuis 2012 et menace directement les abeilles et, par ricochet, les apiculteurs. Laisser les frelons asiatiques proliférer reviendrait à menacer les abeilles d’extinction. Lorsque l’on sait qu’un seul frelon peut dévorer 70 abeilles par jour, qu’une reine donne naissance à près de 1 500 frelons, faites le calcul ! Un seul nid peut donc anéantir 105 000 abeilles en une seule journée. Poser des pièges dans votre jardin est en conséquence indispensable pour capturer les reines, et protéger les abeilles ! Et, vous, piégez-vous les frelons asiatiques ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

13 Commentaires Lot de 2 Pièges Frelon Asiatique Sélectif et Écologique - Solution Innovante Made in Normandie, France - Piege frelon Asiatique (Confiture - 370g) adaptable pot de confiture Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez