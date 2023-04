VespaCatch, le piège à frelon asiatique sélectif le plus efficace ?

Le retour du printemps n’est pas seulement synonyme de bonnes nouvelles. C’est lors de cette saison que la plupart des insectes sortent de leur sommeil hivernal pour repeupler la nature. Malheureusement, il en est un qui ne déroge pas à cette règle, le frelon asiatique. À partir de la fin du mois de mars et jusqu’à la fin du mois de mai, les reines frelons asiatiques fécondées sortent de leurs cachettes pour refonder un nouveau nid. On le sait, le frelon asiatique est un redoutable prédateur d’abeille qui n’a qu’un objectif : dévorer son thorax pour se gorger de protéines. Nos pauvres abeilles ignorent encore comment leur résister et c’est à nous d’assurer leur survie en piégeant les reines avant qu’elles ne fondent leurs nids. Pour ce faire, il existe un nouveau piège, qui semble très efficace : le VespaCatch. Présentation.

Le piège à frelon asiatique VespaCatch, qu’est-ce que c’est ?

Ce piège est ce que l’on appelle un piège de concentration qui va concentrer les odeurs d’un appât spécialement conçu pour les frelons asiatiques. Le piège utilise des appâts pour attirer les insectes nuisibles qui se nourrissent de ces substances. Les insectes sont capturés dans le piège une fois qu’ils sont attirés par l’appât. Ce dernier se présente sous la forme d’un cône qui va concentrer les odeurs et est fermé par un couvercle percé de deux puits d’entrée. Il est recouvert d’un tunnel concentrant les odeurs, masquant la lumière et empêchant la sortie des insectes piégés.

De couleur jaune, l’appât exerce un pouvoir attractif sur les frelons asiatiques. Un récent essai mené au Portugal avance que le VespaCatch serait 5,7 fois plus efficace que le piège artisanal avec la bouteille et le mélange vin blanc, bière, sirop de cassis. L’appât est une solution naturelle à base d’extraits de plantes, garantie sans insecticides. https://www.blog-veto-pharma.com/comparatif-efficacite-dispostifs-piegeage-frelon-asiatique/

Comment fonctionne le piège VespaCatch ?

Dans le contenant, il suffit d’introduire le mélange suivant : 10 ml d’attractif VespaCatch + 200 ml d’eau + 50 gr de sucre. Il est conseillé de renouveler le mélange toutes les trois semaines environ ou à saturation du piège. L’appât va attirer les premiers frelons qui, une fois prisonniers, vont émettre des phéromones. Ces substances attireront de plus belle les autres spécimens rôdant aux alentours. L’entreprise Véto Pharma, inventrice de ce piège, conseille de le positionner dès lors que les températures quotidiennes sont au-delà de 15 °C.

Pour capturer les reines, le piège doit être positionné près des abris de jardins, des hangars, des garages, constituant leurs lieux préférés pour fonder le nid primaire. À partir du mois de juin, il est conseillé de le positionner dans les arbres ou près de ruches, lieux de passage des frelons ou de fondation des nids définitifs. Enfin, Véto Pharma conseille de toujours laisser quelques frelons morts dans le piège lors du changement d’appât.

Le piège à frelon asiatique le plus efficace ?

Une étude réalisée en 2020 et menée dans 10 ruchers du département de l’Eure à l’été/automne 2019 a comparé l’efficacité et la sélectivité de trois dispositifs de piégeage couramment utilisés par les apiculteurs pour lutter contre le frelon asiatique. Les résultats montrent que le piège VespaCatch s’est révélé être le plus efficace des trois dispositifs testés, avec une efficacité quatre fois supérieure à celle du Jabeprode et presque deux fois supérieure à celle du piège bouteille. De plus, la sélectivité du piège VespaCatch était similaire à celle du piège bouteille. En revanche, le piège Jabeprode a démontré la meilleure sélectivité, mais son efficacité était limitée par rapport aux autres dispositifs testés. Plus d’informations : gds27.fr

Ce piège à frelons asiatiques est exclusivement en vente sur un réseau de spécialistes de l’apiculture. La liste de points de vente est disponible ici. Certains pratiquent la vente par correspondance, il est donc possible de se procurer le VespaCatch en ligne. Le piège se vend à partir de 3 € jusqu’à 5 € l’unité, tandis que l’appât est vendu environ 40 € le litre. La plupart des sites pratiquent des tarifs dégressifs pour les achats de plusieurs pièges lors d’une même commande.