Jabeprode : l’invention du piège sélectif ultime contre les frelons asiatiques

Le mois de mars est propice au retour des frelons asiatiques, ces dangereux prédateurs d’abeilles qui les déciment progressivement. Le frelon asiatique est une espèce de guêpe originaire d’Asie qui a été, pour la première fois, découverte en France en 2004. Ce dernier est reconnaissable grâce à ses pattes jaunes et à son corps noir. Il est aussi plus petit que le frelon européen. Cet insecte construit ses nids dans les arbres, les buissons ou les haies. Ils sont généralement très gros et visibles depuis le sol. Denis Jaffré, un apiculteur amateur breton, observe et étudie les comportements des frelons asiatiques depuis leur apparition. Dans les années 2010, il invente le BPCA (Bac de capture préventif autonome), un piège à frelon asiatique sélectif parmi les plus efficaces à ce jour. En 2016, il reçoit la médaille d’or du Concours Lépine pour son invention. Depuis, il vend son piège sélectif à un prix raisonnable, par le biais de son entreprise Jabeprode. Cela, afin qu’il reste accessible au plus grand nombre d’agriculteurs. Découverte.

Quels sont les objectifs de Jabeprode ?

Le principal objectif de ce piège est, bien entendu, de lutter contre le frelon asiatique. En 2016, Denis Jaffré avait perdu la moitié de ses ruches à la suite d’attaques répétées du frelon. Pour mener la lutte, Denis a inventé le BPCA, un piège qui permet de capturer des frelons à titre préventif ou à titre curatif. Préventif, car il est à installer dès le mois de février pour piéger les reines fondatrices avant qu’elles ne puissent fonder un nid. Et curatif, puisque la taille des modules du piège sélectif capture aussi les ouvrières pendant toute la saison. En été ou en automne où les attaques sont les plus nombreuses, il permet de piéger les frelons près des ruches.

Le piège BPCA, qu’est-ce que c’est ?

Le piège se présente sous la forme d’une boîte qui dispose de deux entrées latérales en entonnoir. Ce dernier est ce que l’on appelle un piège sélectif et c’est d’une importance capitale pour ne pas piéger d’autres insectes. Les modules d’accès du piège sont donc calibrés au centième de millimètre. Ils laissent entrer tous les insectes plus petits que le frelon, leur permettant d’en ressortir, quand le frelon se retrouve piégé au fond du bac. Notons qu’en étant plus grosse que le frelon asiatique, la reine frelon européen ne peut pas entrer dans le piège et reste ainsi libre de ses mouvements !

Comment fonctionne ce piège ?

Les pièges BPCA se composent d’un bac dans lequel il faut disposer de l’appât (miel, cire d’abeille, sirop de fruits, fruits très mûrs, ou appâts de viande en été). Le bac est ensuite recouvert d’une cage de capture recouverte d’un grillage fin qui empêche les insectes d’accéder à l’appât. L’idée n’étant pas de les nourrir, mais de les appâter. Ce qui permet à l’appât de rester intact plus longtemps. Les frelons entrent donc par l’un des deux entonnoirs disposés face à face, s’épuisent à tenter de ressortir et meurent en 48 h environ. Les deux entonnoirs latéraux permettent aux insectes non ciblés d’en ressortir sans aucun souci. De plus, la circulation d’air qui se fait à l’intérieur du piège permet à l’odeur de l’appât de se diffuser plus largement autour et d’attirer les frelons asiatiques. Le modèle de piège BPCA classique est vendu à seulement 55 €, tandis que le modèle XL coûte 65 €. En savoir plus, rendez-vous sur le site Jabeprode.

Bon à savoir

Si vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques, il est important de contacter les autorités locales pour signaler sa présence. Ainsi, il est plus facile d’organiser sa capture et sa destruction en toute sécurité. Il est déconseillé de tenter de capturer ou de détruire un nid de frelons asiatiques par soi-même, car cela peut être dangereux sans équipement de protection approprié. Pour signaler la présence de frelon asiatique près de chez vous, rendez-vous sur Lefrelon.com, la plateforme de recensement de cette espèce invasive.