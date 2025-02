IMA’GYNE, l’invention d’un piège à frelons asiatiques ingénieux et « ultra-sélectif »

Vous avez déjà entendu ce vrombissement caractéristique en terrasse, un bruit sourd et inquiétant qui vous fait lever les yeux au ciel ? Pas de doute, les frelons asiatiques rôdent et surtout, les reines sortent de leurs cachettes hivernales ! Je ne le répèterai jamais assez, les frelons asiatiques sont de redoutables prédateurs pour les abeilles et de véritables fléaux pour nos jardins, ils construisent leur empire dès le printemps. Et, c’est justement pour cela qu’il faut agir dès le mois de février pour piéger les reines fondatrices, en quête de sucres ! En effet, février est le moment clé pour arrêter l’invasion à la source : en piégeant les fondatrices, ces futures reines qui bâtiront leur colonie. Aujourd’hui, je vous présente un allié de taille : le nouveau piège ultra-sélectif IMA’GYNE, vendu 13 € seulement + 4 € de frais de port, et conçu par Freelons, une plateforme collaborative, pour lutter contre cet envahisseur. Découverte.

Un piège ingénieux et ultra-sélectif

Quand on parle de lutte contre le frelon asiatique, la première crainte est de capturer des insectes utiles, comme nos précieuses abeilles. Le piège IMA’GYNE a été conçu pour éviter cette catastrophe pour la biodiversité. En effet, grâce à sa double entrée opposée et à son tube opaque, seuls les frelons asiatiques à pattes jaunes (les gynes) s’y aventurent, tandis que les autres insectes peuvent s’en échapper sans encombre. Petit et robuste, il se suspend facilement ou se pose en toute discrétion. Son compartiment à appât est protégé de la chaleur, garantissant une diffusion optimale et durable des odeurs, un vrai plus pour maximiser l’efficacité du piégeage ! Ce piège, modèle déposé à l’INPI, est nouveau sur le marché, mais a déjà séduit quelques collectivités (Mairie d’Entremont-le-Vieux, Romain Verber, apiculteur, etc.)

Une technique de piégeage simple et efficace

L’IMA’GYNE s’assemble en deux pièces identiques et peut être rempli soit par les entrées, soit avant emboîtement. Une fois en place, il attire irrésistiblement les reines en quête de nourriture pour lancer leur colonie. Pour un appât encore plus séduisant en février, rien de tel qu’un mélange sucré : une éponge imbibée d’un mélange de sirop de cassis, de bière blonde et de vin blanc. Ce cocktail olfactif agit comme un véritable aimant pour ces fondatrices en pleine recherche énergétique. À l’automne, le même piège permet de capturer des ouvrières, réduisant ainsi la pression sur les ruches et les vergers, avec des appâts carnés.

Une lutte collective, un impact massif

Le piège seul, c’est bien, mais une action collective, c’est encore mieux ! C’est là que le programme Freelons entre en jeu. Il coordonne le piégeage à grande échelle en facilitant l’inscription des participants, la pose des pièges et le suivi des captures. Une vraie révolution qui permet de réduire jusqu’à 80 % l’apparition des nids grâce à un piégeage massif et suivi par l’association.

Freelons mise sur la participation de chacun pour endiguer efficacement la prolifération des frelons asiatiques. Chaque reine capturée, c’est une colonie en moins dans votre jardin cet été. Imaginez l’impact si chacun installait un piège dès maintenant ! Je vous rappelle le prix du piège : 13 € seulement (+ 4 € de frais de port) disponible sur Amazon, et sur le site Freelons.fr. Vous pouvez également signaler les nids de frelons asiatiques que vous découvrez pour aider à la lutte nationale.

Connaissiez-vous l’existence de ce piège ultra-sélectif ? Quelles solutions utilisez-vous pour piéger le frelon asiatique ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

