Frelon asiatique : un brevet européen pour l’invention de « l’insecticide en capsule » non polluant de Pascal Bouissou

Alors que l’automne arrive et que les frelons asiatiques vont s’éteindre progressivement, un inventeur originaire des Pyrénées-Atlantiques, Pascal Bouissou, vient d’obtenir un brevet européen. En effet, ce pompier professionnel vivant à Oloron-Sainte-Marie a inventé un dispositif permettant d’éliminer efficacement les nids de frelons asiatiques. Depuis douze ans, ce professionnel a enfin obtenu un brevet européen et tout naturellement, il cherche désormais des investisseurs pour développer son dispositif, désormais reconnu. La légende dit même que lorsqu’un frelon asiatique aperçoit Pascal, il se met à prier, car il sait qu’il n’aura aucun moyen de lui échapper. Retour sur cette invention française.

Comment lui est venue l’idée de cette invention ?

Lors d’une entrevue vidéo accordée à Transtech en 2019, l’association des inventeurs, Pascal Bouissou a souligné les lacunes des méthodes actuelles de destruction de nids, qui présentent plusieurs problèmes de sécurité. Les insecticides pulvérisés peuvent être nocifs pour les utilisateurs et causent des dommages environnementaux. En outre, les systèmes de pulvérisation ne ciblent pas les frelons de manière suffisamment efficace pour empêcher leur évasion. Rappelons que depuis 2015, les pompiers n’interviennent plus pour détruire les nids de frelons et que cette action est effectuée par des entreprises privées. Il a donc décidé de prendre le taureau par les cornes, ou plutôt le frelon asiatique par les ailes, et d’inventer un destructeur efficace.

En quoi consiste son invention ?

Le destructeur de frelon asiatique de Pascal Bouissou consiste en une capsule d’insecticide intégrée à un boîtier imprimé en 3D. Selon lui, cette conception offre une protection optimale aux utilisateurs et constitue une solution fatale pour les frelons auxquels elle est exposée. Ce système rappelle un peu les cartouches de silicone ou de colle insérées dans un pistolet à pression. Le « pistolet » est constitué d’un réservoir dans lequel la capsule hermétique remplie d’insecticide est insérée. En dévissant le réservoir, il faut placer la capsule qui viendra buter contre une pointe auto-perceuse en bas.

Le haut de la capsule reste ainsi étanche et sans danger. En refermant le réservoir, le haut de la capsule est percé à son tour, mais reste enfermé. Pour diffuser l’insecticide, il suffit ensuite d’envoyer de l’air sous pression. Ensuite, grâce à une longue tige fine qui pénètre au cœur du nid de frelons, la capsule explose au sein même du nid de frelons asiatiques. Fixé à une perche, cet accessoire simplifie grandement l’accès aux nids en hauteur. Pascal a également imaginé une rallonge pour l’embout, permettant de courber le dispositif pour atteindre des nids situés sous les toits ou dans les conduits de cheminée.

Quels sont désormais les objectifs de l’inventeur ?

Maintenant titulaire d’un brevet européen, Pascal Bouissou (AES 64) vise à étendre la production de son produit à une envergure plus importante. Pour ce faire, il cherche activement une solution industrielle permettant de fabriquer les capsules qui renferment le composé toxique létal pour les frelons. Si vous avez l’âme d’un investisseur, vous savez comment investir votre argent. Avec la prolifération constante des frelons asiatiques et l’impossibilité de les éradiquer, la lutte contre le frelon asiatique devrait s’intensifier dans les années à venir. La solution de l’inventeur oloronais apporte une solution efficace supplémentaire aux pièges déjà existants et c’est plutôt une bonne nouvelle pour les apiculteurs !

