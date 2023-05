BeeZen, l’invention d’un aspirateur à frelon asiatique révolutionnaire, médaille d’Or au concours Lépine 2023

Lors de la dernière édition du concours Lépine, un Bordelais, Manuel Augusto, a obtenu l’une des plus prestigieuses récompenses : la médaille d’Or. Cette médaille, il la doit à 10 ans de travail acharné et à son invention BeeZen, un outil téléréglable pour éliminer de façon cinétique les frelons asiatiques. L’outil inventé par Manuel est, en réalité, un aspirateur à nid de frelon asiatique, conçu plus précisément pour détruire les nids primaires. Rappelons que ces nids primaires sont à détruire avant la fin du mois de mai, afin d’éviter une trop grande prolifération des frelons asiatiques, une fois les larves écloses. Découverte de cette invention.

D’où lui est venue cette idée ?

C’est en 2013 que Manuel Augusto commence à penser à cette invention alors qu’il découvre, chez lui, un nid de frelon asiatique. Ce piège à frelons asiatiques lui serait apparu dans un rêve, comme il l’explique dans une interview accordée au journal Sud-Ouest. Il rêve donc d’un appareil capable d’éradiquer les frelons, tout en maintenant une distance de sécurité. Ses responsabilités professionnelles ne lui laissent que peu de temps à consacrer à son invention. Toutefois, en 2020, le confinement survient, lui laissant alors le temps nécessaire pour finaliser son invention, à laquelle il lui manquait un élément. Son aspirateur fonctionnait, mais il ne détruisait pas le nid.

Toujours selon les dires de l’inventeur, c’est un autre rêve qui lui apporte la solution. Son inconscient lui souffle un tube, traversé de petites lames pour détruire le nid. Il dessine immédiatement ce qui lui a été suggéré pendant son rêve et confie la réalisation d’un prototype à GRYP 3D, une PME spécialisée dans l’impression numérique basée à Bordeaux. Les premiers tests sont concluants et il décide de se lancer dans l’aventure avec BeeZen, l’aspirateur de frelons asiatiques.

BeeZen, qu’est-ce que c’est ?

BeeZen est un appareil mécanique innovant qui offre une solution écologique pour éliminer les insectes nuisibles, tels que le frelon asiatique, sans recourir à l’utilisation de produits chimiques ni d’insecticides. En exploitant l’énergie cinétique d’un système d’aspiration domestique ou professionnel, BeeZen permet de se débarrasser de ces insectes à une distance de sécurité pour l’homme, réduisant ainsi les risques pour la santé et l’environnement.

BeeZen, comment ça marche ?

Son fonctionnement est simple : équipé d’une perche téléréglable d’une longueur de 3,50 m, BeeZen comprend huit modules cylindriques tranchants qui s’assemblent pour former une cartouche. Il suffit de raccorder un aspirateur domestique ou professionnel à l’embout universel intégré et BeeZen est prêt à être utilisé. Le dispositif innovant de BeeZen comprend un tube hachoir intégré à l’intérieur de la canule télescopique, offrant ainsi la possibilité d’atteindre un nid situé jusqu’à 3 m de distance. Contrairement aux bombes insecticides, il n’est ni toxique pour la biodiversité ni pour l’homme. Il garantit ainsi une approche respectueuse de l’environnement et de la santé.

Cette invention s’adresse à la destruction des nids primaires, les nids définitifs étant trop volumineux pour passer dans la bouche de l’aspirateur. Cependant, pour des nids à plus de 3 m de hauteur, l’inventeur conseille de faire appel à un professionnel, afin de limiter les risques. Désormais, l’objectif de Manuel Augusto est de faire fabriquer son piège en France. Plus d’informations, rendez-vous sur le site My-beezen.fr.