Le piège à frelons asiatiques de l’association Robida, une arme redoutable et écologique

Ah les frelons asiatiques ! Même s’ils sont toujours présents en hiver, ils sont beaucoup moins actifs qu’au printemps ou en été. Les reines, vicieuses, attendent, tapies dans leurs nids, ou cachées sous terre ! Au printemps, elles sortiront de leurs cachettes pour nous terroriser, et s’acharner sur nos pauvres abeilles ! Depuis leur arrivée en France en 2004, ces envahisseurs jaunes et noirs causent des ravages : ils déciment les ruches, détruisent les autres insectes dans un rayon de 800 mètres et perturbent la biodiversité. Mais, à Port-Brillet, en Mayenne, une équipe déterminée de l’association Robida a mis au point un piège redoutable. Et, il ne sauve pas seulement nos abeilles, il fait aussi vivre 60 travailleurs handicapés qui fabriquent ces pièges dans un atelier local. Découverte de ce piège, validé par le Sénat comme je vous l’expliquais dans cet article. C’est parti.

Le piège Robida : une arme redoutable et écologique

Fabriqué en bois, plexiglas et plastique recyclé, le piège Robida est bien plus qu’un simple dispositif anti-frelons. C’est le seul piège fabriqué en France à être référencé au niveau national dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques. En 2024, plus de 5 400 exemplaires ont été vendus, preuve de son efficacité et de son succès. Et, voici ce qui rend ce piège si spécial :

Un appât sur mesure : mélangez bière, sirop de grenadine et vin rouge, et vous obtenez une mixture irrésistible pour les frelons asiatiques.

Un dispositif sélectif : contrairement aux pièges en bouteille qui capturent tous les insectes sans distinction, le piège Robida permet aux insectes utiles, comme les mini-hyménoptères qui détruisent les pucerons, de s’échapper.

Et, pourquoi certains pièges sont-ils peints en rouge ? Parce que le frelon asiatique, à la manière d’un taureau face à une muleta, est attiré par cette couleur, contrairement aux abeilles. Un détail ingénieux qui fait toute la différence.

Une fabrication inclusive et un impact local

L’association Robida, qui porte le nom du lieu où se trouve l’atelier, fait partie de l’Esat de Port-Brillet. Cet établissement spécialisé emploie 60 adultes handicapés, qui, grâce à ce projet, ne fabriquent pas seulement des pièges à frelons, mais également des nichoirs, des mangeoires et des ruches. Ces travailleurs sont fiers d’être devenus les ambassadeurs d’un projet à portée nationale. Le succès du piège a par ailleurs attiré l’attention de grands acteurs comme EDF, dont la fondation a soutenu l’initiative avec un financement de 10 000 €. Et, ce n’est pas tout ! L’équipe travaille déjà sur un prototype de piège à installer directement devant les ruches. Encore un pas en avant pour protéger les abeilles et soutenir les apiculteurs.

Pourquoi opter pour le piège Robida ?

Les anciens pièges en bouteille distribués en mairie sont aujourd’hui critiqués pour leur impact désastreux sur la biodiversité. Ils attrapent tout sur leur passage : insectes utiles, pollinisateurs, et bien sûr, les frelons asiatiques. Le piège Robida, en revanche, respecte la nature et cible spécifiquement les frelons. Disponible au prix de 39 €, le piège Robida peut être acheté auprès des groupements de défense sanitaire (GDS) de chaque département. Certaines mairies commencent même à en distribuer pour remplacer les vieux pièges inadaptés. Plus d’informations : association-robida.fr. Que pensez-vous de cette solution ? Seriez-vous prêts à investir dans un piège sélectif pour contribuer à la lutte contre les frelons asiatiques ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .