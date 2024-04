Frelons asiatiques : un nouveau piège sélectif venu du Japon pour lutter contre l’espèce invasive

Les frelons asiatiques sont apparus dans notre pays en 2004 par la « faute » d’une ou de deux reines fécondées qui ont voyagé gratuitement depuis la Chine, dans un conteneur. Depuis cette arrivée en fraude, le frelon asiatique, redoutable prédateur d’abeilles, n’a cessé de proliférer. L’arrêter ? Impossible ! Le piéger, oui, c’est possible, et cela est même essentiel pour protéger les abeilles, et la biodiversité. André Toussaint, apiculteur et membre de l’association faouine d’Observation et de protection de la nature (AFOPN) a décidé d’agir et de poser de nouveaux pièges appelés « pièges japonais ». Vous ne les connaissez pas ? Moi non plus, jusqu’à maintenant, alors découvrons-les, ensemble.

1 seule reine capturée, 1 500 frelons asiatiques en moins

Interrogé par un journaliste de l’Est Républicain, l’apiculteur de Foug en Meurthe-et-Moselle explique que certains nids ont échappé l’an dernier au piégeage. La conséquence directe se fera sentir dès le début de l’été prochain. Lorsque l’on sait que chaque reine peut donner naissance à près de 1 500 bébés frelons, on se dit que des milliers d’abeilles vont mourir de mort très violente. En effet, le frelon asiatique, a, la fâcheuse manie de capturer l’abeille, puis de lui couper la tête. En réalité, seul le thorax, empli de protéines, intéresse le frelon asiatique, le reste devient un pauvre déchet dont il se moque ! André Toussaint piège depuis très longtemps les frelons asiatiques, avec tout type de piège et cette année, il a décidé d’investir dans un piège japonais.

Un piège innovant

André Toussaint explique au journaliste que ce piège est véritablement sélectif et qu’il permet de piéger que les frelons asiatiques et laisse s’échapper les autres insectes pollinisateurs, comme le promettent la plupart des pièges. Néanmoins, celui-ci ne ressemble à aucun autre piège existant. Les reproches à l’égard des pièges bouteilles avec appât vin blanc, bière, sirop de cassis, concernent souvent le manque de sélectivité. Ce dispositif est constitué de plusieurs éléments. Tout d’abord, il comprend un réservoir à appât, conçu pour contenir l’appât ou l’attractif destiné à attirer la cible vers le piège. Ensuite, il comporte une chambre d’entrée, qui constitue le point d’accès pour l’animal visé. Cette chambre est conçue pour inciter « le dévoreur d’abeilles » à pénétrer à l’intérieur du piège grâce à des passages ou à des ouvertures spécifiques.

Comment fonctionne-t-il ?

La sphère du haut, percée d’orifices, diffuse l’odeur du mélange, et notamment les effluves d’alcool qui vont attirer le frelon. Sur la photo, on aperçoit, à l’intérieur de la sphère, une entrée en forme de cône, qui détermine un passage entre cette dernière et la sphère du bas. L’appât est donc séparé du haut du piège, évitant les noyades d’insectes autres que des frelons asiatiques pris dans les mailles du filet. Une fois à l’intérieur, l’insecte se retrouve dans la sphère de tri, une zone dans laquelle il est piégé et incapable de s’échapper. Cette sphère est généralement conçue pour être difficile à quitter une fois que le frelon asiatique y est entré, assurant ainsi son confinement en toute sécurité.

Néanmoins, les autres insectes, eux, pourront s'échapper par le tube puis par la sphère. Les frelons asiatiques, eux, se retrouveront piégés, sans possibilité de ressortir. Vous pouvez retrouver ce piège en vente dans diverses boutiques comme Âpiz ou Bee's Dream. Avez-vous déjà essayé ce piège ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience.