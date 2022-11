Acto, l’invention d’un piège à frelons asiatiques sélectif, qui laisse ressortir les abeilles et autres insectes

Les pièges à frelons asiatiques sont nombreux en France comme partout dans le monde… Cet insecte, redoutable prédateur d’abeilles solitaires ou domestiques, fait des ravages chez les apiculteurs, qui cherchent tous un moyen efficace pour les exterminer. En 2019, l’entreprise bretonne Plastigraf, fondée dans les années 80 et spécialisée dans la fabrication de plastique industriel, lançait un piège à frelons asiatiques innovant, l’ACTO, qui avait d’ailleurs reçu le trophée JARD’INNOV 2019. Retour sur ce piège sélectif, que l’on peut trouver dans tous les magasins, et sur de nombreux sites internet. Un piège à frelons asiatiques fabriqué en France dont le succès ne se dément pas… Découverte !

Retour sur la genèse de ce piège français

En 2019, Jean-François Chérel, directeur de Plastigraf et Alain Christien, président du groupe Christien Défi, conçoivent une petite boîte en plastique ronde qui prend la forme d’un gobelet rigide, explique le site Ouest France. Le gobelet étant l’un des produits phares de l’entreprise avec 2 millions d’unités produites chaque année. En 2018, les deux chefs d’entreprise constatent que les abeilles sont décimées par les frelons asiatiques. Ils se lancent alors dans la conception d’un piège simple et financièrement accessible pour tenter de venir à bout de ces tueurs d’abeilles. Ils testent leurs prototypes chez des apiculteurs locaux, puis déposent un brevet sur le piège final. A noter que Plastigraf est une entreprise du groupe Christien Défi.

Comment fonctionne le piège ACTO ?

Le piège breveté se compose en fait de six pièces en plastique, toutes produites par l’entreprise. Sa conception permet de laisser entrer tous les insectes, mais seuls ceux dont le thorax mesure moins de cinq millimètres de diamètre peuvent en ressortir. Le frelon asiatique, plus gros, se retrouve ainsi piégé à l’intérieur sans possibilité de s’échapper. Une fois le frelon à l’intérieur, il faut soit secouer le piège pour l’assommer, soit l’immerger dans l’eau pour le noyer ! À l’époque de l’invention, Plastigraf avait investi plus de 100 000 € pour lancer la production de 30 000 de ces pièges.

Le piège ACTO en détails

Vendu aujourd’hui aux alentours de 25 €, il est le plus célèbre des pièges à frelons vendus dans les magasins, et vous avez forcément vu son emballage violet dans vos rayons ! Concrètement, les insectes entrent dans le piège par une entrée latérale en forme de goulot puis tombent dans le réceptacle. À l’intérieur, il est possible de mettre un produit attractif que vous pouvez réaliser vous-même selon la recette de Pierrick Gauthier, à savoir un mélange de vin blanc et sirop de cassis, mais sans la bière, qui attire les abeilles. Des attractifs déjà prêts existent aussi sur tous les sites de vente en ligne ou en jardinerie. Les abeilles peuvent donc entrer puis ressortir, mais les frelons restent prisonniers du goulot trop fin pour eux. Il se suspend près des ruches, ou au jardin, et peut également se poser sur un muret, ou sur le passage des frelons asiatiques. Rappelons que cet insecte est considéré comme un nuisible. Il est capable de tuer des milliers d’abeilles en une seule et unique journée. Les apiculteurs attaqués s’en remettent à tous les pièges possibles pour tenter de protéger leurs abeilles, si essentielles pour la planète !