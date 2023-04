Trois apiculteurs inventent un piège « ultra-sélectif » innovant pour lutter contre le frelon asiatique

La lutte contre le frelon asiatique s’organise partout en France et nous sommes exactement dans la période où il faut piéger les reines fondatrices. Depuis le début du mois d’avril, elles sortent progressivement de leurs planques hivernales et cherchent à fonder leurs nids primaires. Jusqu’à la fin du mois de mai, le but est donc de piéger le plus grand nombre de reines fondatrices pour éviter qu’elles créent un nid, qui donnera naissance à des milliers de frelons quelques mois plus tard. À Trévou-Tréguignec (22), trois apiculteurs, Fabienne Le Boudec, Gilles Le Calvez et Édouard Le Morzadec luttent depuis des années pour sauver leurs abeilles. Ils auraient réussi à concevoir une boîte piège, ultra-sélective, qui ne capture que les reines frelons asiatiques. Découverte.

Le piège de Trévou-Tréguignec, qu’est-ce que c’est ?

Les trois apiculteurs ont imaginé une caisse en aluminium à l’intérieur de laquelle se trouvent des contenants qui accueilleront ensuite l’appât. De chaque côté de la boîte se trouve une entrée sur laquelle a été installée une sorte de petit entonnoir grillagé et calibré à la grosseur des reines frelons asiatiques. Les reines pénètrent dans le piège, attirées par l’appât au vin blanc puis se noient puisqu’elles ne peuvent plus en ressortir. Si les autres insectes entrent, ils pourront facilement repartir. Il faut savoir que les abeilles ne seront jamais attirées par les appâts pour frelon asiatique, elles détestent les effluves de vin blanc.

Comment adapter l’appât en fonction des saisons ?

Les périodes de piégeage sont différentes en fonction de la saison et des individus à capturer. Voici peut-être la raison pour laquelle vous estimez que vos pièges ne fonctionnent pas. Selon les apiculteurs bretons, l’appât ne doit pas être le même en avril/mai qu’entre août et novembre. Les pièges sont généralement inutiles de décembre à mars, les frelons sont morts et les reines se mettent en sommeil. Lors de la fondation des nids, l’appât doit être sucré à l’instar du fameux mélange sirop de cassis, bière, vin blanc. En revanche, lorsque les frelons sont nés, il faut les piéger avec des appâts protéinés, soit de la viande, des poissons gras, du miel, etc. En modulant l’appât de vos pièges, vous augmentez les chances de capturer des frelons asiatiques.

Que faut-il savoir sur le frelon asiatique pour mieux le piéger ?

Les trois apiculteurs ont tenu une réunion d’information en mars dernier, où ils ont présenté leur piège, mais également informé le public sur la meilleure manière de piéger le frelon asiatique. La mairie de Trévou-Tréguignec propose aussi aux habitants des pièges Veto Pharma, Vespa Catch, aux habitants. Les apiculteurs expliquent aussi que le piégeage doit être réalisé avant la fin du mois de mai, car les reines ne sortent plus du nid au de-là de cette date, élèvant leurs ouvrières. Enfin, pour être encore plus efficace, il est conseillé d’installer une pierre ou un galet dans le contenant, de manière à ce qu’il dépasse du mélange. Lorsqu’une reine se pose, elle émet des phéromones qui appellent les autres reines… Ainsi, elles finissent toutes par se retrouver noyées dans l’appât. Il est conseillé par ailleurs d’installer le piège dans un endroit ensoleillé et à l’abri du vent. Il est connu que le frelon asiatique adore le camélia. Alors, si vous en possédez, installez les pièges dans cet arbre de préférence.