Le nouveau piège à frelons asiatiques Mice&Co est livré avec appât et est en promo sur ce e-commerçant

Vous avez peut-être déjà aperçu quelques insectes qui volent sur votre terrasse, butinant vos premières fleurs. Les bourdons et abeilles effectuent leurs premières sorties printanières. Malheureusement, c’est aussi cette période que choisissent les reines frelons asiatiques pour sortir elles aussi. Et ce n’est pas forcément pour butiner, mais surtout pour fonder ce qui deviendra une nouvelle colonie. Cette période de l’année est celle « de tous les dangers », car le nombre de reines parvenant à fonder des nids donnera des milliers de frelons asiatiques dans quelques mois. C’est donc maintenant qu’il faut poser des pièges, pour qu’elles ne fondent pas ce nid primaire. Lutter contre les frelons asiatiques au printemps est essentiel pour protéger nos chères abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Nous avons déniché un piège pour guêpes et frelons asiatiques livré avec appâts, le Mice & Co. Découverte.

Le piège Mice & Co, qu’est-ce que c’est ?

Ce nouveau piège se présente comme de nombreux autres modèles de ce type, mais il a la particularité d’être verrouillable et livré avec l’appât. Concrètement, il suffit de verser l’appât au fond puis de compléter avec un litre d’eau. Sur le couvercle du piège, se trouvent de petites ouvertures qui laisseront entrer les insectes, mais par lesquelles les frelons ne pourront pas ressortir. L’appât est à changer tous les mois, en laissant quelques frelons morts, qui attireront les autres par les phéromones libérées.

Le piège est de fabrication européenne, et l’appât est certifié 100 % produits naturels. L’appât est sans danger pour l’environnement ni pour les autres animaux. Ils sont résistants aux intempéries et fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui garantissent leur durabilité. Le couvercle verrouillable présente l’avantage de pouvoir le refermer lorsque la saison ne se prête pas au piégeage. Il suffit d’appuyer sur la partie jaune, pour le fermer. Le piège est à accrocher à 2 m de hauteur, de préférence dans un endroit ensoleillé, proche des hangars, des garages, des abris de jardin, au printemps. Le lot de deux pièges avec appât est vendu à 24,99 € sur Amazon (10 % de réduction en cochant le code coupon, jusqu’au 30 avril inclus).

Mice&Co 2 Piège à Guêpes avec Appât Attractif - Piège à Frelon Asiatique | Piège Anti Guêpe Attrape Frelons Asiatiques Écologique Extérieur RÉUTILISABLE ET FACILE À ACCROCHER : Conçus pour être réutilisables, ils peuvent être utilisés autant de fois que vous le souhaitez. De plus, ils sont faciles à accrocher n'importe où dans...

Comment reconnaître un frelon asiatique ?

En France, il existe depuis 2004, deux types de frelons : le type européen est présent chez nous depuis toujours, et le frelon asiatique est arrivé en 2004. Les différences se situent au niveau de la taille et de la couleur.

Le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen.

Le frelon asiatique possède un corps sombre allant du brun au noir et le bout des pattes est jaune. Le frelon européen, quant à lui, ressemble à une très grosse guêpe, mais n’attaque que très peu les abeilles.

Pourquoi est-ce le bon moment pour piéger les frelons asiatiques ?

Piéger les frelons asiatiques au printemps est important, car c’est à cette période que les reines fondatrices commencent à sortir de leur hibernation hivernale pour construire leur nid et établir une nouvelle colonie. En piégeant les reines fondatrices tôt dans la saison, avant qu’elles ne puissent établir une colonie, vous pouvez considérablement réduire la population de frelons asiatiques dans votre région. Il est également important de signaler toute observation de frelon asiatique à votre autorité locale pour aider à surveiller et à contrôler leur propagation. Vous pouvez par ailleurs signaler leur présence sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).