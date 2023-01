Ils inventent un piège à frelon asiatique sélectif, avec des phéromones pour appât

Dans quelques semaines, les reines frelons asiatiques, jusque-là terrées à l’abri du froid, vont se réveiller. Fécondées, elles construiront d’abord un petit nid pour y pondre, puis les autres frelons fabriqueront un autre nid bien plus grand, tout autour. Le calvaire des apiculteurs va donc inexorablement recommencer et ils devront, comme chaque année, protéger leurs essaims d’abeilles. Le frelon asiatique, apparu en France en 2004, n’a jamais cessé de proliférer depuis. Les scientifiques s’entendent pour dire qu’il ne sera plus possible de l’éradiquer, il faut alors parvenir à le piéger avant qu’il ne s’attaque aux abeilles. Dans ce domaine, deux jeunes personnes originaires de Balaruc-le-Vieux, Nicolas Cayrol et Nicolas Senlanne, ont inventé Easytrap en 2017. Cinq ans plus tard, il est l’un des pièges à frelons asiatiques préférés des Français. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

À l’époque de leur invention, les deux « Nicolas » sont des amis d’enfance, tous deux titulaires d’un BTS en commerce international. Lors de vacances communes, du côté de Toulouse, ils se trouvent particulièrement gênés par les frelons asiatiques. Vivre à l’extérieur est à la limite du supportable tant les frelons asiatiques sont nombreux. Ils décident alors de se pencher sur un piège qu’ils veulent écologique et sélectif, les deux amis étant également de fervents défenseurs de la biodiversité. En 2017 déjà, les deux amis comprennent qu’avec une croissance de 40 % par an, les frelons asiatiques ne seront jamais éradiqués de France. Ils travaillent ainsi sur leur projet de piège avec, pour objectif, d’isoler la cible avec des phéromones synthétiques.

Comment fonctionne le piège Easytrap ?

Commercialisé depuis quelques années déjà, le piège Easytrap était l’un des premiers à être un piège sélectif. Il permet donc de choisir les insectes que l’on veut piéger, sans engendrer de captures d’autres insectes. Le piège dispose de deux entrées : une en bas et une haut, créant ainsi une ventilation mécanique et une meilleure diffusion de l’appât à base de phéromones. Le matériau choisi pour concevoir le piège étant inodore, il ne perturbe pas la perception des phéromones et attire facilement le frelon.

Ce piège existe également pour les guêpes ou les mouches, avec un appât adapté. Présenté sous forme de cloche, l’intérieur est combiné à l’inclinaison des parois, empêchant l’insecte piégé d’en ressortir. Les insectes capturés tombent alors dans le réceptacle rempli d’eau et se noient. En se noyant, ils dégagent de nombreuses phéromones qui attireront d’autres frelons asiatiques. L’appât est composé exclusivement de produits naturels, respectueux de l’environnement.

Un piège totalement accessible

Le piège Easytrap ne vous coûtera pas très cher, puisqu’il est proposé à 19,90 € seulement sur le site de la marque qui vend aujourd’hui des milliers de pièges chaque année. De plus, Easytrap est un produit fabriqué en France, en Aveyron. Quant aux appâts, ils proviennent du département de l’Hérault. Le piège est évidemment durable et réutilisable en ajoutant de l’appât dès qu’il devient un peu moins efficace. Depuis sa création en 2017, le piège Easytrap semble avoir souvent été copié. Cependant, aucun n’a été présenté au Concours Lépine ni remporté une médaille lors du 17ᵉ Prix de la TPE. La saison des frelons approche et c’est au printemps qu’il faut tenter de capturer les reines. Cette précaution évite qu’elles ne fondent de nouveaux nids qui comptent près de 1 500 individus à chaque fois !