Mellon’Harp : des lycéens varois inventent un piège à frelon asiatique sélectif et écologique

La lutte contre le frelon asiatique est devenue un enjeu majeur de la survie des abeilles. Ces redoutables prédateurs d’abeilles n’en finissent plus de proliférer ni de s’attaquer aux ruches. Nous savons désormais qu’il sera impossible de les éradiquer, car ils se reproduisent trop vite et leur population est devenue incontrôlable. De nombreux apiculteurs planchent sur différents pièges à frelons asiatiques pour tenter de limiter l’hécatombe, mais protéger les abeilles est un combat en permanence. Dans quelques mois, le piège inventé par des lycéens varois devrait être commercialisé et il pourrait sauver quelques essaims. Son nom : Mellon’Harp, l’invention d’une vingtaine de lycéens aidés par un apiculteur, qui offrira une alternative de plus dans la lutte contre ces redoutables prédateurs.

Mellon’Harp, qu’est-ce que c’est ?

Cette invention nous vient d’une vingtaine d’élèves du lycée Thomas Edison de Lorgues et se présente comme une solution locale et écologique pour protéger les abeilles. Imaginée pendant les récréations au cours d’un atelier dédié, l’invention consiste en une harpe électrique. Elle est mise au point sous la houlette de Monsieur Sisteron, professeur de sciences numériques et de technologie, qui est également apiculteur. La harpe électrique des lycéens est donc un piège sélectif et écologique, mais « n’essayez pas de jouer de la musique avec. C’est du 1 000 volts », précise l’un des participants au projet dans une interview sur France 3. Cette harpe électrique est alimentée par un panneau solaire et vient se positionner entre deux ruches.

Comment fonctionne ce piège ?

Les élèves et leur mentor se sont concentrés sur la trajectoire empruntée par le frelon lorsqu’il chasse les abeilles. Il faut savoir que le frelon asiatique emprunte toujours le même chemin. Aussi, c’est naturellement sur cette trajectoire que se positionne la harpe électrique, tel un rempart pour les ruches. La harpe se compose de mailles électrifiées, dimensionnées pour que les abeilles puissent facilement passer. En revanche, si un frelon se présente, il est immédiatement électrocuté, tombera dans un bac rempli d’eau, se noiera et ne s’en remettra pas !

La harpe électrique Mellon’Harp procure une alternative totalement écologique au piégeage du frelon asiatique. Le dispositif ne contient aucun produit chimique. Le projet des élèves est déjà finalisé à 90 % par le biais de la création d’une microsociété, Mellapi, et devrait être disponible dès le printemps 2023. Elle serait capable de tuer jusqu’à 100 frelons en une journée et nécessite seulement le vidage du bac pour ôter les frelons morts.

Quelques informations intéressantes au sujet de Mellon’Harp

La Mellon’Harp se compose d’un cadre en PVC, d’un boîtier électronique et de fils en acier inoxydable. En développement depuis deux ans, elle est un piège sélectif 100 % autonome, capable de délivrer une puissance de 1 800 V, mais avec un ampérage très faible. Le frelon est donc électrisé avant de tomber dans un bac rempli d’eau. La harpe est alimentée par un panneau solaire situé sur le dessus. Le prix n’est pas encore fixé définitivement, mais il devrait tourné autour de 110 € afin de rester accessible à un plus grand nombre d’apiculteurs. Les commandes devraient s’ouvrir en mars ou avril 2023 et les Mellon’Harp seront livrables dans toute la France. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Mellapi.fr.