Ludi-Stop, l’invention bretonne d’un piège à frelons asiatiques sélectif qui préserve les autres insectes

Depuis 2004, le frelon asiatique envahit la France, depuis qu’il a été importé par hasard, caché dans une poterie chinoise. Arrivé dans le Lot-et-Garonne, il prolifère depuis cette date, jusqu’à envahir tout le territoire français. Ce frelon asiatique est une véritable menace pour les abeilles, les apiculteurs et la biodiversité en général. Redoutable prédateur d’abeilles, il détruit en quelques heures une ruche entière et 11 kg d’abeilles en une seule année. Une abeille pesant 100 mg, cela représente des milliers d’abeilles décimées chaque année. Du côté de Dinan, trois inventeurs ont créé un nouveau piège écologique et sélectif, le Ludo-Stop. Découverte.

D’où est née l’idée de cette invention ?

Daniel Quaglia, Patrice Simon et Loan Vautier sont les inventeurs de ce piège. Daniel en est l’instigateur, Patrice le créateur et Loan, qui a rejoint l’équipe en 2022, apporte son expertise en marketing et développement. L’idée est née du constat de la prolifération du frelon asiatique en terres bretonnes, une région plus épargnée jusque-là. Après trois ans d’observation, de recherches et de perfectionnement, ils ont mis au point un piège sélectif avec un appât 100 % naturel à base de sucre. Précisions que Daniel Quaglia, ancien apiculteur, connaissait bien cet envahisseur et surtout les ravages qu’il pouvait commettre.

Le piège Ludi-Stop, qu’est-ce que c’est ?

Le piège se présente comme une boîte qui s’accroche près des ruches et qui dispose de petits orifices semblables à ceux d’une ruche. À l’intérieur du piège, se trouve un mélange de sirop sucré qui attire les insectes à l’intérieur du piège. L’entrée de chaque orifice a été calibrée pour que les frelons asiatiques puissent entrer, sans jamais en ressortir. En revanche, les autres insectes, tous plus petits que le frelon, peuvent ressortir sur les côtés du piège. Le piège peut rester en place toute l’année et, donc, piéger les reines fondatrices comme les frelons de l’année et se recharge simplement en appât tous les 15 jours.

Contrer l’intelligence du frelon !

Pour mettre au point ce piège, il a fallu beaucoup d’observation, car les inventeurs ont constaté l’intelligence du frelon asiatique. « La difficulté qu’on a eue, c’est que c’est une espèce très intelligente. On a remarqué qu’une fois qu’un des frelons avait trouvé un moyen de sortir, il communiquait avec les autres et revenait même parfois dans le piège pour leur apprendre à en sortir », explique Denis dans une interview accordée au journal Ouest France. Par ailleurs, il est si intelligent que le fonctionnement d’une ruche est désormais un acquis pour lui, il sait comment attaquer, en attendant le retour des abeilles.

Quel avenir pour le Ludi-Stop ?

Le piège fonctionne, les inventeurs ont déjà capturé plusieurs centaines de frelons asiatiques. Désormais, il va leur falloir trouver de subventions pour le faire breveter d’abord puis le commercialiser. Le piège Ludi-Stop est d’ailleurs en cours de brevetage. Les inventeurs ont choisi le Concours Étincelles proposé par Dinan Agglomération, afin de tenter d’interpeller les décideurs, et d’obtenir des subventions. Il faut savoir que si le piège venait à être commercialisé, il est très simple à mettre en place. Par conséquent, il s’adresse autant aux apiculteurs qui veulent protéger leurs ruches, qu’aux particuliers qui souhaitent contribuer à la protection de la biodiversité locale. En savoir plus ? Rendez-vous sur Ludi-Stop.

