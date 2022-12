Geonest : une ONG invente une application pour signaler et localiser les nids de frelons asiatiques

À cette époque de l’année, les frelons asiatiques nous laissent un peu de répit. Et pour cause, les colonies sont mortes de froid et les reines fécondées attendent patiemment le printemps pour sortir de leurs cachettes et refonder de nouvelles colonies. Dès le début du printemps et jusqu’au mois de novembre, il faut détruire les nids de frelons asiatiques pour protéger nos abeilles. La communauté scientifique européenne s’accorde pour dire qu’il ne sera plus possible d’éradiquer le frelon asiatique qui se développe depuis 2004 en France. En revanche, il va falloir déployer tous les moyens pour empêcher sa prolifération, autrement nos abeilles seraient entièrement décimées par ce prédateur ! Grâce à une nouvelle application, vous allez pouvoir signaler les nids et déterminer ceux qui se trouvent à proximité de votre foyer. Découverte.

Quelle est cette application ?

L’application en question s’appelle Geonest et a été créée par Pollinis, une ONG indépendante qui œuvre pour la protection des abeilles. Rappelons que le frelon asiatique a été classé comme espèce nuisible en Europe en 2016. Il se nourrit du thorax des abeilles qui est bourré de protéines et décime des milliers d’individus chaque année. L’idée de l’application est de pouvoir identifier les nids de frelons, car agir sur les frelons seuls ne suffit pas. Ce sont les nids qu’il faut atteindre et ils ne sont pas toujours évidents à dénicher. Avec cette application, Pollinis souhaite également développer une stratégie sans pesticides. L’approche consiste juste au signalement des nids par des particulier pour en venir à leur destruction.

Comment ça marche Geonest ?

Avec cette application, vous apprendrez à différencier les différents types de frelons. Et lorsque vous signalez la présence de frelon européen, asiatique ou oriental, vos données seront transmises directement au Muséum d’Histoire naturelle. Ce dernier est chargé du suivi de la colonisation du territoire français par le frelon asiatique. Les informations recueillies permettront ensuite à l’ONG d’utiliser le système HeatNest, le destructeur de nids créé par Pollinis, une méthode qui se calque sur le biomimétisme.

Les abeilles peuvent résister à des températures extérieures de 53 °C si les frelons succombent dès 45 °C. En Asie, les abeilles entourent les frelons, puis battent des ailes pour réchauffer l’air autour de ces derniers qui meurent au-delà des 45°C atteints. HeatNest est donc un système électrique qui diffuse un fluide composé d’air et d’eau sous pression, chauffé à plus de 100 °C. Un air brûlant qui est propulsé à l’intérieur des nids pour les détruire. D’où l’importance de les signaler. Pour utiliser l’application, il suffit de créer un profil puis de se laisser guider en localisant le nid, en donnant le maximum de détails possibles (hauteur, diamètre, emplacement précis, etc.). Et si vous souhaitez connaître les nids déjà signalés autour de vous, il vous suffit de vous géolocaliser. L’application GEONEST est disponible ici.

Et sinon, qui prévenir si vous découvrez un nid de frelons asiatiques ?

Si vous découvrez un nid sur l’espace public, il faut contacter votre mairie dans les plus brefs délais, surtout si la découverte a lieu au printemps. La mairie fera appel à une entreprise pour détruire le nid. Si le foyer se trouve sur votre propriété, sa destruction sera donc à votre charge (entre 70 € et 170 €) et devra être effectuée par des professionnels. Renseignez-vous tout de même sur votre commune, certaines proposent de petits aides financières aux administrés dans le cadre de la destruction des nids. Il y a aussi deux choses à ne jamais faire si vous trouvez un nid de frelon :

Appeler les pompiers qui n’interviennent plus sur les nids d’insectes même en payant !

sur les nids d’insectes même en payant ! Le détruire vous-même, les multiples piqûres de frelons peuvent être mortelles au-delà de 30 piqûres simultanées, voire moins, si la personne est allergique aux venins d’hyménoptère !

Et si vous ne connaissez aucune entreprise ou que vous avez peur de vous faire avoir, recourez à la mairie qui pourra vous aider en vous donnant par exemple le nom de l’entreprise qu’elle mandate pour ce type d’intervention.