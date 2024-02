VVTrap Delta, l’invention d’un nouveau piège « en A » pour capturer les frelons asiatiques

Comme vous avez pu le constater, les températures de ce début d’hiver ont été plus que clémentes. Hormis quelques jours de grand froid et de neige, la chaleur a primé sur le temps habituel en hiver. Par conséquent, la nature pourrait « se réveiller » plus précocement que les années précédentes. Et, pour les apiculteurs, ce n’est pas une bonne nouvelle. En effet, les frelons asiatiques, risquent, eux aussi, de croire au retour du printemps et de refaire surface plus tôt que prévu. Dans certaines villes comme Floirac, ou Cures, les campagnes de prévention débutent déjà. Le frelon asiatique, apparu en 2004, en France, se compte en millions d’individus, avec un record établi en 2020 selon l’UNAF (Union Française des Agriculteurs). N’attendez pas qu’il soit trop tard pour piéger les frelons asiatiques ! Nous allons vous présenter le nouveau piège VVTrap Delta, vendu au prix de 26,90 €. Vous allez pouvoir dès maintenant les installer et aider à la lutte contre ce fléau pour les abeilles. Découverte.

Présentation du piège VVTrap Delta

Le piège VVTrap Delta est un nouveau piège innovant et sélectif, parfait pour le piégeage des reines au printemps. Innovant par son dispositif de maille sélective dédié à la préservation de la biodiversité, il se dote d’une structure intelligente, qui capture uniquement les frelons tout en préservant les autres insectes bénéfiques à l’écosystème. En effet, l’entrée du piège, de forme conique, laisse entrer tous les insectes, attirés par l’appât. Cependant, pour ressortir, l’entrée est dimensionnée de sorte que les frelons restent emprisonnés, et que les autres insectes, guêpes comprises, puissent ressortir.

Un piège fabriqué en France…

Outre son impact écologique positif, ce piège se distingue par sa durabilité et sa praticité. Conçu avec des matériaux respectueux de l’environnement, il est réutilisable et recyclable, permettant ainsi une utilisation saison après saison sans nécessiter un remplacement annuel. Son installation facile ne requiert aucune compétence particulière. Il suffit de le remplir d’un appât sucré et de le suspendre à un arbre ou à une structure pour une utilisation immédiate. Fabriqué et conçu en France avec des plastiques d’origine française, ce piège garantit non seulement sa durabilité et son efficacité, mais également le respect des normes environnementales. À l’intérieur du piège, il faudra installer de l’appât de printemps, ou opter pour le mélange suivant :

1/3 de vin blanc

1/3 de bière

1/3 de sirop de cassis

Les frelons asiatiques adorent l’odeur de l’alcool, mais cette même odeur repousse généralement les autres insectes.

Pourquoi et comment piéger les reines frelons asiatiques à la fin de l’hiver ?

Dans quelques semaines à peine, les reines frelons asiatiques, attirées par la chaleur qui revient, vont sortir de leurs cachettes. Après avoir hiberné, cachées dans le sol, ou dans une charpente, elles vont chercher à fabriquer ce que l’on appelle un « nid primaire », plus petit que les nids que l’on trouve en été. Pour les nids primaires, les endroits à surveiller et par conséquents ceux où les pièges doivent être installés sont :

Les abris de jardins

Les hangars

Les dépendances

Ruche vide

Bord de toit

Roncier

Trou de mur

L’idée étant de répartir plusieurs pièges dans votre jardin, pour piéger les reines, et ainsi éviter qu’elles ne donnent naissance, en juin, à des millions de frelons asiatiques qui iront détruire les abeilles ! Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

