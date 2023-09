Frelon asiatique : les spécialistes du piégeage lancent une alerte après la découverte de nids enterrés

Nous sommes en automne et les frelons asiatiques se meurent ! Tout l’été, ils ont résisté aux fortes chaleurs et décimé des milliers d’abeilles, mais pour eux, la saison est terminée. Avec l’arrivée du froid, les frelons asiatiques ne survivent pas. Cependant, les reines, elles vont aller se cacher bien au chaud, dans un hangar ou sous terre, afin de se préparer à la nouvelle saison. Malheureusement, au printemps, le cycle de reproduction recommencera et les frelons asiatiques décimeront les abeilles. La nature est ainsi faite et parfois, il nous est difficile de lutter. Nous connaissons tous la multitude de pièges à frelons asiatiques existants, mais pour la plupart, ce sont des pièges aériens. À Trégastel, en Bretagne, les habitants alertent sur les nids enterrés, qu’il faut aussi éradiquer pour éviter un retour massif des frelons asiatiques au printemps. Que faire contre les nids enterrés ? On vous explique tout !

À Trégastel, les spécialistes du piégeage alertent sur les nids enterrés

Durant le printemps, une opération de piégeage de frelons asiatiques a été menée à Trégastel et le premier bilan est encourageant, selon Rémi Brouard, référent frelons asiatiques pour le GDSA 22 et formateur en apiculture. Cependant, le groupement s’inquiète de la multiplication des nids enterrés, comme il le confie au journal Actu Le Trégor. Il signale effectivement un phénomène préoccupant de nids enterrés à Golgon et dans des fougères, soulignant la nécessité d’une vigilance accrue dans les jardins et lors des promenades. Mais pourquoi les reines s’enterrent-elles ? Et comment dénicher ces nids ingénieusement dissimulés ?

Pourquoi les reines frelons aiment-elles se cacher sous la terre ?

Les raisons pour lesquelles les reines privilégient le « souterrain » sont diverses. La première de ces raisons étant que les nids sont évidemment plus protégés de la destruction. Se seraient-elles adaptées à notre lutte contre leurs nids ? Sous terre, elles sont à l’abri de tous les prédateurs, humains comme animaux. Rappelons que ces nids primaires accueilleront les larves et que certains animaux, comme les mésanges charbonnières, adorent s’en délecter. Les frelons asiatiques ne creusent pas leurs nids, mais profitent de cavités existantes pour s’y loger. La seconde raison du choix d’un nid enterré, étant que l’activité souterraine est réduite et que la terre maintient le nid au chaud. Concrètement, si votre jardin présente des cavités ou des trous de taupes, vous feriez mieux de vous dépêcher de les combler !

Pourquoi les nids enterrés sont-ils plus dangereux que les nids aériens ?

Nous savons que les frelons asiatiques ne sont pas censés s’attaquer à l’Homme. Cependant, lorsqu’ils se sentent attaqués, ils peuvent devenir très dangereux. Le nid enterré est plus dangereux qu’un nid aérien, car, par définition, il ne se voit pas. Vous pouvez alors marcher dessus par inadvertance et rendre les frelons fous furieux. Ils sont également dangereux pour les animaux domestiques, qui pourraient les renifler d’un peu trop près !

Que faire si vous découvrez un nid enterré ?

Le plus judicieux en cas de découverte est de faire appel à un professionnel pour le détruire. Cependant, en attendant, il faut le matérialiser par un piquet, voire de la rubalise ou toute autre signalétique. Pensez à prévenir la mairie s’il se trouve dans un espace public, ainsi que les personnes qui sont susceptibles d’emprunter le chemin sur lequel il se trouve s’il est dans un espace privé. Enfin, si vous devez vous approcher du nid pour accéder à votre garage, par exemple, portez de longs vêtements, des bottes ou des chaussures fermées. Évitez aussi l’utilisation d’outils à moteur près du nid, les frelons asiatiques pourraient interpréter le bruit comme une déclaration de guerre et vous passeriez un sale quart d’heure !

