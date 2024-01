Où se trouvent les nids de frelons asiatiques en hiver ?

Pendant cette période de l’année, les insectes se font rares. Seules quelques punaises diaboliques, peuvent sortir de leur cachette, mais elles sont inoffensives. La nature s’est endormie et nos petits oiseaux du ciel cherchent de quoi manger. D’ailleurs, vous leur offrez peut-être de quoi se sustenter et savez, grâce à la Ligue Protectrice des Oiseaux, comment les nourrir ? Mais, qu’en est-il des frelons asiatiques, véritable fléau dès le retour du printemps ? Si, la plupart sont morts de froid, et parce que leur cycle de vie dure le temps d’un été, les reines fécondées, elles, se cachent pour former de nouvelles colonies. En hiver, il est très difficile de les dénicher, car elles se trouvent sous abri, voire parfois enterrées dans le sol. Il est d’ailleurs inutile de faire détruire un nid de frelons asiatiques abandonné en hiver. À cette saison, ils sont vides et ne présentent aucun danger pour les abeilles ou pour l’homme, rappel Le Préfet De La Haute-Vienne. Que faire si vous découvrez un nid ? Et, où peuvent se trouver ces nids au printemps ? Découverte.

Que faut-il savoir sur les nids de frelons asiatiques ?

Les nids de frelons asiatiques présentent différents risques en fonction des périodes de leurs découvertes. Ainsi, si vous découvrez en ces mois d’hiver, un énorme nid de frelon asiatique, ne paniquez pas. Les nids, abandonnés à la fin de l’été, sont vides de tout frelon, et ne seront jamais réutilisés l’année d’après. Ne les détruisez pas, ils peuvent servir de nourriture, ou d’abri à certaines autres espèces. Au printemps, entre mars-avril et juillet, se forment les nids primaires, qui accueillent les reines fécondées, qui donneront naissance à leurs futures colonies. Puis, à partir du mois de juillet, les nouveaux frelons asiatiques construiront le nid secondaire, qui peut être énorme et accueillir des milliers de frelons. En fonction du climat, ces nids peuvent être occupés et actifs jusqu’au mois de décembre.

Où se trouvent généralement les nids primaires ?

Les nids primaires, perceptibles d’avril à juillet, affichent une dimension variant de 5 à 10 cm. On les trouve principalement à proximité des habitations et dans des zones abritées à hauteur d’homme, tels que les garages, les granges, les hangars, les toits et les volets roulants. Dès les beaux jours, surveillez ces lieux et observez les potentielles allées et venue de gros frelon asiatique (bout des pattes jaunes). Il est probable que ce soit une reine qui cherche justement à investir les lieux pour pondre leurs larves. Il vaut mieux faire appel à un professionnel pour le détruire. Cependant, le nid primaire étant occupé uniquement par la reine, il est possible d’attendre qu’elle y entre pour l’enfermer et le décrocher. Ainsi, vous anéantirez par conséquent une colonie entière, et les abeilles vous remercieront !

Et, les nids secondaires, où se cachent-ils ?

Cacher un nid secondaire n’est peut-être pas le terme approprié. Certains nids peuvent atteindre des dimensions impressionnantes, et sont très vite repérables. Leur dimension habituelle se situe de 30 à 90 cm, bien que certains spécimens puissent atteindre jusqu’à un mètre de hauteur et 80 cm de diamètre. Ces nids sont principalement situés en hauteur, nichés dans les arbres, ce qui rend leur identification ardue en raison de la protection offerte par le feuillage. Par ailleurs, il est souvent nécessaire d’attendre l’automne, lorsque les feuilles tombent, pour les repérer.

En outre, il est possible de les trouver dans les greniers des habitations. Quel que soit le lieu de la découverte, ne tentez jamais de le détruire par vos propres moyens, les frelons asiatiques piquent. Et, s'ils se sentent attaqués, ils attaquent à leur tour, en masse, provoquant des multiples piqures qui peuvent être mortelles.