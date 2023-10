Depuis quelques jours, vous avez peut-être aperçu d’étranges insectes virevolter dans votre salon ? Le froid arrive et les premières gelées étaient présentes en Île-de-France au matin du 16 octobre. Ce froid soudain pousse les insectes à se trouver un petit coin chaud et votre maison leur convient parfaitement. Vous avez peut-être pu constater une recrudescence des araignées et d’une autre catégorie : les punaises. Non, ce ne sont pas les punaises de lit qui arrivent par vos fenêtres, mais les punaises vertes, appelées punaises des bois ou les punaises diaboliques. Elles ne sont pas très avenantes, mais elles ne représentent aucun danger pour l’Homme. Dans le Lot-et-Garonne, c’est une véritable invasion et les agriculteurs s’inquiètent. Décryptage.

La punaise diabolique, qui est-elle ?

Cette espèce de punaise est assez récente en France, puisqu’elle est apparue en 2010, expatriée d’Asie. Comme le redoutable frelon asiatique, elle a été importée via des marchandises et s’est rapidement développée en France. La punaise diabolique, scientifiquement connue sous le nom de Halyomorpha halys, est également appelée la « punaise marbrée » en raison de sa coloration distincte. Cette espèce a été introduite accidentellement en Amérique du Nord et en Europe, où elle est devenue un ravageur problématique. Elles cherchent souvent refuge dans les maisons, les bâtiments ou d’autres endroits abrités pour échapper au froid. Elles sont attirées par la chaleur et peuvent devenir une nuisance dans les habitations.

Non dangereuse pour l’Homme, mais redoutable pour les cultures

Cette punaise diabolique est inoffensive à l’Homme, car elle ne pique ni ne transmet aucune maladie. En revanche, elle est un insecte phytophage, qui se nourrit donc de plantes. Dans le monde agricole, elle est ce que l’on appelle un « insecte ravageur », détruisant les vergers, les cultures céréalières ou encore les exploitations horticoles. Elle se nourrit de la sève des plantes, piquant ainsi les fruits, ce qui provoque leur perte. Elles sont aussi une menace pour de nombreux professionnels. Par exemple, un restaurateur de Lamontjoie dans le Lot-et-Garonne a dû condamner sa terrasse, tant elle était envahie de punaises diaboliques, comme il le relate sur 20minutes.fr.

Faut-il tuer les punaises ?

Comme nous vous l’avons dit, qu’elles soient diaboliques ou vertes, les punaises de cette espèce n’est pas dangereux à l’espèce humaine. Certes, la cohabitation n’est pas des plus agréables, mais vous ne risquez rien en termes de santé. Si vous en écrasez une, vous pourriez sentir une odeur étrange émanant du cadavre ! En effet, lorsqu’elle se sent menacée, la punaise diabolique peut émettre une substance malodorante à partir de glandes spéciales situées sur son corps. Elle vous considère comme un prédateur et utilise donc son mécanisme de défense. Dans le Lot-et-Garonne, les agriculteurs et professionnels n’ont plus d’autres choix que de faire appel à des désinsectiseurs, pour éviter le carnage et la perte de leurs cultures. Les tuer n’est peut-être pas la meilleure des solutions pour les particuliers. Il vaut mieux les éloigner afin d’éviter leur système de défense, qui peut cependant être allergisant pour les animaux domestiques.

Comment éloigner les punaises diaboliques ?

Préparez une solution anti-punaises en mélangeant 4 cuillères à café d’ail en poudre avec 450 ml d’eau, que vous transférez ensuite dans un pulvérisateur. Appliquez ce mélange sur les feuilles des plantes ou sur les zones fréquentées par les punaises. Une alternative consiste à éplucher une gousse d’ail et à la placer à des emplacements stratégiques pour dissuader les punaises. Vous pouvez aussi utiliser l’huile essentielle de menthe en diluant quelques gouttes d’huile essentielle dans de l’eau et en vaporisant la solution. Une solution plus durable consiste à planter de la menthe dans votre jardin pour bénéficier d’une agréable fragrance. Vous pouvez également placer des pièges à mouches autocollants ou du double-face aux endroits de passage des punaises pour les piéger. Vous pouvez aussi utiliser la technique du piège à frelon asiatique, en remplaçant le mélange prévu par le mélange présenté en début de paragraphe. Avez-vous déjà été confronté à des punaises asiatiques ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .