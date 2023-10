Comment fabriquer un piège à punaises de lit « simple mais redoutablement efficace » ?

Alors qu’elles sont apparues il y a des millions d’années, elles se faisaient plutôt discrètes ces dernières années. Elles, ce sont les punaises de lit, très présentes en France dans les années 50, mais qui se sont faites oublier peu à peu. Sans que l’on explique réellement pourquoi, elles semblent revenir en force et envahir la France, au point que le gouvernement doit s’emmêler. La psychose commence à s’installer, les transports en commun deviennent suspects et nous prions presque pour qu’aucun de ces insectes ne rentrent dans notre maison. Heureusement, elles ne sont pas dangereuses pour l’Homme ou les animaux, comme ce peut être le cas des tiques, mais apparemment, une invasion de punaises de lit, c’est moralement difficile à vivre. Et il est surtout très compliqué de s’en débarrasser. On vous explique comment fabriquer un piège efficace et simple. C’est parti.

Arrêtons la psychose !

Une psychose est en train de s’installer en France et les punaises de lit font la une de tous les journaux : télévisés, médias, presse écrite. Les images de ces insectes peu ragoûtants sont diffusées en boucle ou presque. L’augmentation du nombre d’articles de presse est plus importante que l’augmentation du nombre de punaises de lit, selon le fondateur de l’entreprise de détection des punaises de lit Dogtector. Auteur d’un livre sur la manière de se débarrasser des punaises de lit, il estime que la psychose n’est pas fondée. C’est aussi le cas du gouvernement qui pense la même chose que le spécialiste. En attendant, ce 3 octobre, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, annonçait une réunion interministérielle pour le 6 octobre à ce sujet. Nous entendons aussi parler d’une désinfection minutieuse des transports en commun parisiens avant et après les Jeux Olympiques… Pour le moins étrange ces annonces, non ? Bref, peu importe, il vaut mieux prévenir que guérir, alors voici la recette du piège DIY !

La conduite à tenir pour vous protéger

Cette astuce nous vient de Maurice Pierre, gérant d’une entreprise de désinsectisation, qui l’a confiée à France 3. Pour protéger votre intérieur, il conseille d’acheter tout simplement du ruban adhésif double-face et c’est tout. Après avoir lu cet article, les magasins de bricolage pourraient être dévalisés, mais d’après lui, c’est la seule technique simple et fiable pour empêcher les punaises de lit de gagner votre couche ! Et en y réfléchissant bien, c’est assez logique. Les punaises de lit ne sautent pas et ne volent pas, elles marchent, rampent, et grimpent sur les pieds du lit, ou dans votre panière à linge sale. L’idée est donc de les en empêcher. Et, de les engluer ! Ce ruban adhésif va devenir votre meilleur allié dans la lutte contre les punaises de lit.

Mais alors, la méthode Coué, qu’est-ce que c’est ?

Pour déclarer la guerre aux punaises de lit, vous aurez alors besoin de ruban adhésif double-face, et d’un tissu en coton qui servira de leurre. Le spécialiste conseille de choisir un tissu sale, donc sans odeur de lessive, et de le passer sous vos aisselles après une bonne journée de transpiration ! Apparemment, elles aiment cette douce odeur de sueur. Une fois le tissu imprégné de votre odeur, il faut le glisser dans une boîte plate que vous aurez préalablement entourée de ruban adhésif double-face. La punaise, attirée par l’odeur va tenter l’ascension de la boîte et se retrouver engluée sur le ruban adhésif. Vous pouvez aussi entourer les pieds de votre lit de ruban double-face ou le bas de votre panière à linge. De plus, c’est un bon moyen de savoir si ces punaises de lits ont élu domicile chez vous, ou si vous y avez échappé. Nous laisserons de côté l’aspect esthétique du piège. En revanche, au moins cela ne coûte pas très cher, et c’est déjà une bonne nouvelle !

