Tap Trap, l’invention d’un piège sélectif et véritablement écologique contre les frelons asiatiques

Le frelon asiatique envahit la France depuis son apparition en 2004 et ne cesse de décimer les abeilles, sa proie préférée. Et si nous ne faisons rien pour ralentir sa prolifération, il menacera directement l’espèce. Ces redoutables hyménoptères peuvent décimer une ruche en quelques heures lors d’une attaque. Lorsque l’Homme les dérange, ils peuvent aussi piquer pour se défendre et provoquent chaque année des décès suite à l’allergie des personnes ou à des piqûres multiples. Le mois de mai est celui de la dernière chance quant au piégeage des reines frelons asiatiques. Encore faut-il savoir les reconnaître parmi les insectes qui leur ressemblent au jardin. Découvrez comment les identifier et comment les piéger avec le Tap Trap, un piège qui ne coûte pas très cher et qui pourrait aider les abeilles à survivre.

Le Tap Trap, un piège sélectif et écologique

Le Tap-Trap est un leurre véritablement écologique, conçu pour capturer les insectes nuisibles volants efficacement et de manière biologique. Il se présente comme un bouchon qui vient se fixer directement sur une bouteille en plastique (eau 1,5 l). L’avantage de ce leurre est qu’il ne nécessite pas de découper ni de percer la bouteille, préservant ainsi son intégrité et son efficacité. À l’intérieur de la bouteille, il suffit d’y déposer l’appât désormais connu : 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis (framboise, fraise), 1/3 de bière. Cet appât vaut pour le piégeage des reines au printemps. À partir de la mi-juin, il faut remplacer l’appât sucré par un appât protéiné. Concrètement, le frelon entre par les orifices présents sur le bouchon et se noie. Le Tap Trap est conçu de manière à ce que le frelon ne puisse pas en ressortir.

À quoi ressemble un frelon asiatique ?

Le frelon asiatique ou Vespa Velutina adulte mesure de 2 à 3 cm de long. Il a un corps noir, velu et une face orange rougeâtre distincte. Ses pattes sont jaunes à orangées et son abdomen est noir avec une fine bande jaune à l’extrémité. Les nids de frelons sont construits dans des endroits élevés, généralement de grands arbres, mais il est également possible de les trouver dans des hangars ou greniers.

Les nids de frelons peuvent être impressionnants par leur taille et atteindre des diamètres très importants. Il faut absolument savoir les reconnaître pour éviter de piéger les autres espèces indispensables à la biodiversité et inoffensives pour nos abeilles.

Quels sont les autres insectes qui lui ressemblent ?

Le frelon asiatique cohabite dans les jardins avec d’autres espèces qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas agressives envers les abeilles. Malgré leur apparence, elles ne présentent que peu de danger pour les abeilles et il faut donc éviter de les piéger.

Le frelon européen : le frelon européen ou Vespa Crabos est le plus grand hyménoptère d'Europe, mesurant habituellement de 2,5 à 3,5 cm de long. Il possède une tête large, des mandibules puissantes et de grands yeux composés. Son corps est de couleur brune, jaune avec des marques noires distinctives sur l'abdomen. Il construit son nid dans les arbres creux, les granges, vieux bâtiments, charpentes, etc. Les nids sont généralement sphériques ou en forme de poire et sont fabriqués à partir de fibres de bois mâchées.

La guêpe des buissons : la guêpe des buissons, connue scientifiquement sous le nom de Dolichovespula media, est une espèce de guêpe commune en Europe. Elle mesure souvent de 1,5 et 2 cm de long. Par ailleurs, elle a un corps mince et allongé avec une taille étroite. La couleur de son corps varie du noir au brun foncé avec des marques jaune vif sur l'abdomen.

La guêpe germanique : la guêpe germanique, Vespula germanica, est une espèce de guêpe sociale qui possède un corps compact et mesure habituellement de 1,2 à 2 cm de long. Elle a des motifs distinctifs avec des bandes noires sur le corps jaune vif. Par ailleurs, elle possède également des antennes noires et des ailes transparentes.

La scolie des jardins : la scolie des jardins est une guêpe de grande taille, avec une longueur pouvant atteindre 5 à 6 cm. Elle a un corps robuste et allongé, généralement noir avec des marques jaunes sur l'abdomen. Ses ailes sont transparentes.

Les abeilles charpentières ou solitaires : elles sont parmi les plus grandes abeilles que l'on peut rencontrer. Par ailleurs, elles mesurent potentiellement entre 1 à 3 cm de long. Elles possèdent un corps robuste et velu, souvent de couleur noire ou métallique, avec des reflets bleus, verts ou violets. Les mâles ont fréquemment des taches blanches ou jaunes sur le visage. Ce sont des abeilles solitaires et elles font partie des espèces qui aiment trouver une maison à insectes dans votre jardin. De plus, elles sont totalement inoffensives et très importantes pour la biodiversité et la pollinisation.

