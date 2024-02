VV Trap Bucket, un nouveau piège « entonnoir » pour capturer les frelons asiatiques

Le retour des frelons asiatiques est plus précoce cette année. Lors des années précédentes, les reines étaient sorties d’hibernation. Cependant, cette année, les apiculteurs alertent déjà sur l’importance de poser des pièges dès maintenant. La Nature est déréglée pour cause de réchauffement climatique, et les insectes, eux, le sont aussi. Un nouveau piège fabriqué en France est arrivé sur le marché au printemps dernier, et il procure une alternative supplémentaire au piégeage de printemps des reines. VVTrap Bucket, c’est son nom, se présente comme un seau avec un couvercle percé de trous calibrés pour les frelons asiatiques. À l’intérieur, un appât sucré et coloré, pour attirer les reines, et leur éviter de fonder leurs nouvelles colonies. C’est à présent qu’il faut les installer, dans quelques semaines, il sera peut-être déjà trop tard pour les abeilles !

Présentation du piège à frelons asiatiques sélectif VVTrap Bucket

Innovant dans sa conception avec une maille sélective, ce piège à frelons asiatiques vise à capturer ces insectes nuisibles tout en préservant les autres insectes bénéfiques pour l’environnement. La maille sélective garantit une protection ciblée, contribuant ainsi à maintenir l’équilibre écologique en capturant exclusivement les frelons asiatiques sans nuire aux insectes utiles. Conçu pour intercepter les reines en début de saison et éviter la formation de nids, ce piège présente une conception unique qui maximise son efficacité. Piégeant les reines à un stade précoce, il joue un rôle préventif crucial dans la lutte contre la prolifération des frelons asiatiques.

Le « Bucket », seau en français, recueille l’appât qui, à cette période, doit être composé de vin blanc, bière et sirop de grenadine, ou de cassis, pour un tiers chacun. Le couvercle est conçu avec des trous calibrés à la taille d’une reine frelon asiatique, qui ne peut plus ressortir et ira se noyer. Les autres insectes, eux, s’ils entrent dans le seau, pourront ressortir par le trou.

Que faut-il savoir de plus sur le piège à frelons asiatiques sélectif VVTrap Bucket

Écologique, réutilisable et recyclable, ce piège est réalisé avec des matériaux durables et respectueux de l’environnement. Sa conception permet une utilisation saison après saison, éliminant ainsi la nécessité de le remplacer chaque année. Facile à installer et à utiliser, le piège nécessite simplement d’être appâté avec une substance sucrée et suspendu à un arbre ou à une structure. Fabriqué et conçu en France avec des plastiques d’origine française, il garantit qualité, durabilité et conformité aux normes environnementales. Et, puisqu’il est présenté sous la forme d’un seau avec fond plat, vous pouvez aussi le poser, si vous ne possédez pas d’endroits où le suspendre. Les apiculteurs conseillent d’installer trois ou quatre pièges, à hauteur d’épaule pour le piégeage de printemps. Il ne faut pas les mettre trop haut, afin de capturer les reines dès qu’elles sortent de terre, où elles auront hiberné cet hiver.

Quelles sont les conséquences de l’invasion du frelon asiatique sur les abeilles ?

Le frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) est arrivé en France en 2004 par le biais d’une poterie importée de Chine. En Asie, son continent d’origine, les abeilles cohabitent avec lui depuis des décennies, et ont appris à se défendre, ce qui n’est pas le cas de nos abeilles européennes. Le frelon asiatique est le pire prédateur d’abeilles connu à ce jour, pourtant aucun programme national n’aide les apiculteurs dans leur lutte sans fin ! Il faut savoir qu’un seul frelon asiatique peut décimer près de 100 abeilles par jour. Un nid de frelons à maturité peut contenir jusqu’à 13 000 individus !

On vous laisse faire le calcul… La survie des abeilles dépend aussi de notre volonté d’agir en posant des pièges, pour aider les apiculteurs à conserver leurs chères abeilles, et accessoirement leurs revenus, et leurs emplois ! Que pensez-vous de cette invention ? Allez-vous aider les apiculteurs français, à préserver leurs abeilles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

