« Un cocon thermique », pourquoi faut-il détruire les nids de frelons asiatiques en hiver ?

Nous sommes en janvier, il fait froid, il neige et ce n’est pas un temps « à mettre un chien dehors » ! On peut alors légitimement penser que les frelons asiatiques ne résistent pas au gel, à la neige et aux « joies » des températures polaires ! Les feuilles des arbres sont désormais tombées, et au travers des branches nues comme des vers, vous distinguez un nid de frelon asiatique. Dans l’inconscient collectif, en hiver, les nids sont vides, et il est inutile de les détruire, ils s’autodétruiront dans quelques mois. Dans une interview accordée à France 3 Nouvelle-Aquitaine, Aurélien Castandet, gérant d’une entreprise spécialisée dans le domaine, explique que c’est une idée reçue. Ne pas détruire les nids en hiver pourrait, au contraire, encourager leur prolifération. Voici les explications.

Retour sur l’arrivée du frelon asiatique en France…

Avant de vous expliquer pourquoi ce professionnel casse les clichés que nous avons à ce sujet, je vous propose un bref retour sur l’arrivée de ces redoutables prédateurs. En 2004, lors d’un échange commercial de poterie venue d’Asie, il se dit que quelques reines frelons asiatiques fécondées se seraient échappées d’une poterie. Il n’existe pas de preuve avérée de cette hypothèse. Pourtant, les faits sont là : les frelons asiatiques ont envahi la France d’ouest en est et, en 20 ans, ont gagné tout le territoire. Depuis quelques années maintenant, nous savons qu’il sera impossible de les éradiquer, mais seulement de limiter leur prolifération en les piégeant, toute l’année !

Que dit l’expert au sujet des frelons asiatiques en hiver ?

Pour être honnête, avant de lire l’avis de cet expert, je pensais également que les frelons asiatiques, par leur cycle de vie, mouraient dès l’hiver venu. Et, apparemment, c’est une erreur qui peut même provoquer une prolifération supplémentaire l’année suivante. Aurélien Castandet explique que les frelons asiatiques peuvent survivre jusqu’à -10 °C. Et, c’est une température que nous atteignons rarement en France ! En réalité, le nid est un véritable cocon thermique, dans lequel, les frelons à l’état léthargique sont protégés. Ne pas détruire un nid en hiver, c’est donc leur laisser une chance de renaître au printemps suivant. En revanche, après plusieurs jours à -10 °C, les frelons ne résistent pas au froid. Et, l’expert met en garde : « si un nid n’est pas traité, sur les 500 fondatrices, 10 % vont tenir l’hiver, ainsi l’année suivante, vous allez avoir 50 nids en plus ». Dit comme cela, on peut effectivement comprendre que les nids, c’est toute l’année qu’il faut les faire détruire !

Que faire si vous découvrez un nid de frelons asiatiques ?

On peut être tenté de le détruire nous-mêmes, avec les moyens du bord, et là encore, c’est une erreur ! Certes, une seule piqûre de frelon asiatique n’est pas censée vous tuer, sauf si vous êtes allergique, mais l’attaque d’un essaim, peut lui vous couter la vie ! Je peux seulement vous conseiller de faire appel à un professionnel, qui saura détruire le nid, sans prendre de risques. De plus, si le nid observé se trouve dans le domaine public, vous devrez prévenir votre mairie, qui devra le faire retirer au plus vite. Plus d’informations ici. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .