Ces dernières années, nous avons pu constater l’augmentation des catastrophes naturelles, vu certains conflits s’opérer en Europe ou ailleurs dans le monde. Le dernier en date étant peut-être les combats qui font rage dans le Haut-Karabagh, un territoire victime de disputes ethniques territoriales entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Comme les catastrophes naturelles, ce conflit déplace quotidiennement des milliers de personnes, que l’on appelle alors réfugiés politiques ou réfugiés climatiques. Le problème étant que l’aide humanitaire ne cesse de décroître, car les pays préfèrent investir dans la défense que dans l’assistance aux personnes ! Humanitaria, une start-up espagnole, invente le lit en carton, pour venir en aide à ces populations déplacées par la force des choses. Découverte.

Humanitaria, c’est qui ? Qu’est-ce que c’est ?

L’humanité fait face à un défi majeur : en 2022, le nombre de personnes déplacées de force a dépassé les 100 millions, un record historique et une réalité préoccupante. Cette statistique constitue le plus grand nombre de déplacements de population de toute l’histoire, dépassant le double du chiffre enregistré il y a seulement dix ans. En réponse à cette crise humanitaire grandissante, Humanitaria a été fondée par Juan Sanz et J. Alberto Paniagua, établis à Barcelone. Leur objectif est d’exploiter leurs 20 années d’expérience en design industriel pour renforcer la réactivité des ONG face aux situations d’urgence. Pour ce faire, ils ont décidé d’innover dans l’humanitaire, un secteur souvent oublié des inventeurs.

Pourquoi innover dans les équipements humanitaires ?

« Parce que l’équipement humanitaire représente plus de 40 % des dépenses mondiales d’aide humanitaire. C’est l’outil de travail de toutes les ONG. Si nous pouvons apporter une super-efficacité à l’équipement humanitaire par une simple amélioration, nous pouvons démocratiser l’aide humanitaire ». C’est par cette phrase simple que Juan Sanz répond à cette question dans une interview accordée à New Atlas. Le lit humanitaire à faible coût s’avère essentiel pour toute organisation humanitaire, réduisant le coût d’achat du matériel de 80 à 90 %. De plus, il facilite la logistique et les livraisons dans des zones reculées. Habituellement, ce sont des lits de camps qui sont envoyés en zone de besoin, coûtant en moyenne de 100 à 200 € et exigeant environ 20 min chacun pour l’assemblage, ce qui les rend peu adaptés au transport à grande échelle. Le lit en carton serait donc la solution sans rogner sur le confort minimal que demandent ces réfugiés.

Le lit en carton Humanitaria, qu’est-ce que c’est exactement ?

Tout d’abord, ce lit en carton se monte en quelques minutes, livré à plat, il s’ouvre comme un carton. La conséquence : une seule personne peut monter 70 lits en une heure seulement. De plus, le coût de 1 000 lits revient à approximativement à 16 000 € contre 100 000 à 200 000 € pour des lits de camps traditionnels. Bien entendu, les délais d’acheminement sont aussi bien plus courts, car les lits en carton peuvent être acheminés en nombre, par avion. Ce qui n’est pas le cas des autres, souvent acheminés par conteneurs ou avions militaires.

La conception innovante du lit en carton par Humanitaria lui permet de supporter jusqu’à 350 kg, contre 150 kg pour les lits de camping traditionnels utilisés couramment par les ONG. La mise à disposition de ces lits opérationnels se fait de manière exceptionnellement rapide, étant de 60 à 200 fois plus efficace que d’autres alternatives utilisées dans les situations d’urgence humanitaire. Cette rapidité considérable réduit significativement le temps nécessaire à l’établissement d’un hôpital de campagne, par exemple. En voilà une belle invention, non ?

