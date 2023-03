Maawa X : l’invention d’un abri d’urgence en carton pliable, étanche et alimenté par un panneau solaire

L’abri d’urgence Maawa X est conçu par Abdallah Al Raggad, ingénieur en architecture et fondateur de l’entreprise de design Maawa située à Londres. Cette « maison valise » se déplie et se plie en toute simplicité. Son installation ne demande donc aucune compétence spécifique. C’est une conception écologique, durable et innovante comprenant un panneau solaire et quelques appareils de contrôle connectés. Elle est actuellement en instance de brevet. À travers cet article, vous pouvez mieux connaître cette invention.

Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau type d’abri d’urgence ?

Construite en carton, cette option d’hébergement a l’avantage d’être modulaire, réutilisable et recyclable. Avec sa conception responsable (taux d’émission de CO₂ bas), ce produit participe à la préservation de notre planète. De plus, il se transporte facilement en raison de son format compact lorsqu’il est plié. Il pèse seulement 13,7 kg et prend peu de place dans la soute d’un avion. De plus, la « maison valise » bénéficie d’une protection contre les intempéries.

On peut la déployer même par un temps pluvieux. En fin d’utilisation, on peut récupérer les déchets de cartons pour fabriquer d’autres objets. Grâce à ce type d’abri d’urgence, on peut apporter un soutien rapide à des villes ou à des villages touchés par une catastrophe naturelle par exemple. On peut aussi utiliser cette maison pop-up d’une capacité de 1 à 2 personnes pour équiper des camps de réfugiés ou héberger temporairement des sans-abri en milieu urbain. Selon les besoins des usagers, il est possible de procéder à son extension afin d’obtenir un espace d’hébergement 16 fois plus grand. Ce dernier possèdera un volume de plus de 3,5 mètres cubes sur terrain. Aucun assemblage complexe ni outil spécial n’est nécessaire pour l’installer.

Quels sont les plus de cette maison pop-up ?

Cet abri d’urgence en carton intègre un panneau solaire photovoltaïque. L’énergie produite sert à alimenter les appareils connectés qui y sont présents. En effet, cette infrastructure numérique vise à favoriser la communication entre les réfugiés et l’administration du refuge. Les organisations d’aides humanitaires et/ou gouvernementales ont ainsi la possibilité de superviser à distance les unités Maawa X disposées sur différents sites. Cela facilite grandement leur travail tout en optimisant le contrôle de chaque site et la distribution des denrées alimentaires et diverses autres aides.

Cette option d’hébergement se révèle plus efficace afin d’aider des familles vulnérables suite à des guerres, des séismes, des inondations, des tempêtes, etc. C’est une alternative écologique et économique aux tentes fabriquées avec des matériaux polluants, notamment des plastiques. L’utilisation des unités en carton contribue donc à réduire les déchets plastiques et la pollution qui en résulte. Cette invention s’inscrit en effet dans une démarche de développement durable. Actuellement, l’architecte Abdallah Al Raggad attend seulement l’obtention du brevet pour lancer ce produit révolutionnaire sur le marché.

Un premier usage de cet abri d’urgence dans les camps de réfugiés en Jordanie

L’entreprise de design Maawa a travaillé en collaboration avec le spécialiste de technologies financières MadfooatCom et la Jordan Hashemite Charity Organization pour déployer cet abri éco-responsable en Jordanie. Grâce à cette première utilisation sur terrain, l’équipe de conception a pu comprendre davantage l’expérience des usagers. Ainsi, cette solution a bénéficié de grandes améliorations afin de garantir le bien-être des millions de réfugiés et de sinistrés dans le monde. Il est bon de noter que l’entrepreneur Abdallah Al Raggad lui-même a dévoilé ce projet sur le site web de Designboom. Plus d’informations : maawa.co