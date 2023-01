Peba : l’invention d’une hydrolienne innovante qui capture les micro plastiques et améliore la qualité de l’eau

Préserver l’environnement, réduire l’utilisation des énergies fossiles et favoriser les énergies propres et renouvelables sont devenus une priorité aujourd’hui. De nombreuses entreprises et collectivités développent et inventent des solutions efficaces et durables pour faire face aux pénuries d’énergies. L’invention d’une nouvelle hydrolienne fluviale est donc la bienvenue et d’actualité, notamment durant les pics de consommation qui menacent l’Hexagone. Pour sa première phase d’essai, cette innovation a été mise en place dans les Vosges, à Dogneville sur la Moselle. Découvrons-la ensemble.

La conception d’une centrale hydroélectrique fluviale innovante

Les inventeurs de ce générateur d’énergie hydraulique sont Alain Saint-Dizier et Gilles Grandperret, deux entrepreneurs vosgiens. En concevant une nouvelle hydrolienne fluviale, la société PEBA, située à Vagney, souhaite révolutionner l’univers de la production d’énergie en proposant un dispositif incroyablement innovant. Un générateur hydroélectrique qui, comme son nom l’indique, produit de l’énergie, mais pas seulement… En effet, l’hydrolienne peut également améliorer la qualité de l’eau en injectant de l’oxygène et collecter les déchets plastiques grâce à un ingénieux système de filtration. L’hydrolienne flottante pèse plusieurs tonnes, mais s’installe en trois heures seulement, à l’aide d’une simple grue. Vous l’aurez compris, cette dernière procure de nombreux avantages et ne nécessite pas de lourds travaux pour son installation

Une hydrolienne fluviale flottante capable de produire de l’électricité 24h/24

L’hydrolienne PEBA mesure 12 m de long sur 4 m de large pour une capacité de production de 75 à 250 kW par heure, selon la puissance du courant explique Vosges Matin. Une installation qui n’a besoin que d’un niveau d’eau de 60 cm seulement pour fonctionner, ce qui lui permet de générer de l’énergie sur de nombreux sites. Sa production électrique permet de satisfaire la consommation quotidienne de dix à vingt ménages, relate la chaîne Vosges Télévision dans son reportage. L’hydrolienne est encore à l’état de prototype et son perfectionnement est en cours de développement. Elle est constituée d’une roue à eau constituée de dix larges pâles qui tournent grâce à la force du courant. Jusqu’à présent, son mode de fonctionnement détaillé n’a pas encore été dévoilé par ses créateurs. De nombreuses études sont en encore en cours afin d’améliorer son rendement. On sait toutefois que les hydroliennes fluviales s’inspirent généralement du principe de fonctionnement des éoliennes et des centrales marémotrices.

Une centrale hydroélectrique qui améliore la qualité de l’eau

Cette hydrolienne est conçue pour générer de l’électricité, mais également pour assainir l’eau. Alain Saint-Dizier se soucie notamment des espèces animales et végétales qui évoluent dans le fleuve. Il souhaite ainsi préserver la biodiversité de la région. Pendant que la machine tourne, une quantité d’oxygène est relâchée dans le fleuve. Cela permet à la faune et à la flore aquatique de mieux se développer. De plus, un système de récupération des microplastiques est mis en place afin de limiter la pollution des cours d’eau. C’est une façon remarquable de participer à la préservation de l’environnement.

Un projet d’innovation soutenu par Vosj’innove

Le projet de développement de l’hydrolienne flottante de l’entreprise PEBA est accompagné par Vosj’innove, avec l’appui de la communauté d’agglomération d’Épinal. Cette association vosgienne mobilise de nombreux professionnels afin de soutenir les créateurs dans les processus de prototypage. Notons que les deux entrepreneurs ont déjà déboursé environ 400 000 € en recherche et développement pour finaliser leur hydrolienne flottante. En décembre 2020, la société d’économie mixte Terr’ENR a également contribué au financement de cette innovation. Cette SEM a proposé 32 000 € sur un projet capitalisé à 80 000 €. L’entreprise prévoit un retour sur investissement dans seulement quelques années. Elle espère un taux de rendement dépassant les 10 %. Pour en savoir davantage sur cette centrale hydroélectrique fluviale, nous vous invitons à regarder la vidéo réalisée par Drone -ambition.