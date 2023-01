Une entreprise bretonne invente des micro turbines hydrauliques adaptées aux moulins et petits cours d’eau

À l’heure actuelle, on ne cherche plus à transformer le plomb en or, l’alchimie, nous connaissons déjà ! En revanche, nous sommes nombreux à tenter de transformer l’eau en électricité ou du moins d’utiliser une chute d’eau pour produire de l’énergie propre et surtout gratuite. Du côté de Lorient, à Caudan, l’entreprise Turbiwatt a inventé des procédés innovants et fabrique de petites turbines. Celles-ci ont la particularité de pouvoir s’installer sur de petites arrivées d’eau comme les écluses, moulins ou stations d’épuration. Respectivement directeur technique et industriel ainsi que président de Turbiwat, Julien Carval et Didier Greggory comptent miniaturiser les turbines pour exploiter le moindre ruissellement . Découverte.

Turbiwatt, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise basée à Caudan (56) a été fondée en 2010 et s’est installée sur un marché qui deviendrait très porteur quelques années plus tard. En 2022, l’augmentation du coût de l’énergie et le réchauffement climatique font que les énergies renouvelables sont très prisées des particuliers comme des professionnels. L’entreprise bretonne fabrique donc des miniturbines appelées Lion, Tigre et Léopard. Une petite ménagerie comme le souligne Didier Greggory dans une interview accordée au journal Ouest France. L’invention réside dans le fait que le générateur soit placé directement dans la machine, ce qui réduit considérablement la taille de la turbine et permet de l’installer partout ou presque.

Les turbines Turbiwatt, pour quoi faire ?

Les grosses turbines que l’on connaît demandent généralement un gros débit d’eau et ne s’adaptent pas aux petits cours d’eau, aux moulins ni aux canalisations par conséquent. Et c’est justement sur ce point essentiel que la turbine Turbiwatt fait la différence. Puisqu’elle est miniaturisée, cette petite turbine peut s’installer avec de petites hauteurs de chute et un débit moins important que sur les traditionnelles. Ainsi, elle peut fonctionner sur les écluses, les bassins de filtrage des stations d’épuration ou encore sur les usines qui utilisent une eau de rinçage comme la papeterie. À la clé, des économies d’énergie pour les entreprises qui installeraient les Turbiwatt. L’un des fondateurs de l’entreprise avait détecté un manque sur le marché des cours d’eau avec une chute d’eau de moins de 10 m. Ils ont donc décidé de combler ce manque en inventant les micro-turbines.

Les différents modèles proposés par Turbiwatt

T1300 Tigre avec une puissance nominale de 24 à 130 kW selon hauteur et débit, une hauteur de chute nominale de 1,20 à 7,00 m. Elle offre un débit de 700 l/s à 4 000 l/s et s’équipe d’un générateur triphasé 400 V 50 Hz à haut rendement (60 Hz en option).

T400 Léopard avec une puissance nominale de 3 à 12 kW selon hauteur et débit, une hauteur de chute nominale de 1,20 à 7,00 m. Elle offre un débit de 70 l/s à 320 l/s et s’équipe d’un générateur en deux versions : triphasé 400 V 50 Hz à haut rendement (60 Hz en option) ou monophasé 230 V à haut rendement (5 kW maxi).

T800 Lion avec une puissance nominale de 6 à 60 kW selon hauteur et débit, une hauteur de chute nominale de 1,20 à 7,00 m. Elle offre un débit de 250 l/s à 1 400 l/s et s’équipe d’un générateur triphasé 400V 50 Hz à haut rendement (60 Hz en option).

T300 Puma avec une puissance nominale de 0,4 à 2,5 kW selon hauteur et débit, une hauteur de chute nominale de 1 à 4 m. Elle offre un débit de 35 l/s à 140 l/s et s’équipe d’un générateur monophasé 230 volts 50 Hz à haut rendement.

Une entreprise française qui a de l’avenir

La première turbine Turbiwatt de l’entreprise a vu le jour en 2013. La demande a explosé et il lui a fallu déménager pour des locaux plus grands. « La dernière année, avant notre départ pour nos locaux actuels, on terminait les turbines sur le trottoir », explique Didier Greggory. Il se dit même que le Japon serait intéressé par cette invention française.

Les micro-turbines ont déjà été lauréates de deux prix de l’innovation, une nouvelle preuve de leur originalité, expliquée par le fait qu’il n’existe actuellement aucun autre produit semblable sur le marché. L’entreprise a pour objectif l’alimentation des quelque 450 000 moulins en état de fonctionner en Europe. Quant au prix d’une turbine, il oscille de 1 600 à 72 000 €, en fonction de ses capacités à produire de l’énergie. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Turbiwatt.fr.