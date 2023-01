Hydro-Gen : l’invention d’une hydrolienne « la plus facile à fabriquer, installer, déplacer, entretenir et démanteler »

Plus qu’une simple hydrolienne, l’Hydro-Gen est un système complet comprenant simultanément une barge autopropulsée et une turbine hydrolienne. Il s’agit d’une création innovante, efficace, simple et bon marché. Le projet Hydro-Gen est d’origine française et il a été initié par David Adrian. Il figure parmi les premiers projets hydroliens à avoir réussi, à titre expérimental, à générer de l’électricité en exploitant les courants marins. En France, cette invention fait partie des plus avancées concernant les projets hydroliens.

Les débuts de l’Hydro-Gen

La première version de l’Hydro-Gen utilisait le principe de la roue à aube, amélioré grâce aux technologies modernes. L’ingénierie de la machine avait été faite au sein de l’ENIB à Brest, tandis que sa construction a été effectuée au lycée Vauban. Selon David Adrian, cette invention est fiable et présente de faibles nuisances induites. De plus, sa maintenance ne demanderait qu’un minimum de coût.

Les caractéristiques de l’Hydro-Gen

Cette invention est équipée d’un générateur pour transformer l’énergie cinétique de l’eau en courant électrique. Dans sa première version, le générateur était relié à une roue qui avait une vitesse de rotation particulièrement lente. La machine avait une longueur de 30 m pour une largeur de 25 m et le diamètre de sa roue était de 20 m. Selon les informations, avec huit nœuds de courant, une machine était capable de produire de 1 à 3 MW d’énergie. Un câble sous-marin transmettait le courant électrique produit vers la terre.

Aujourd’hui, le design de l’Hydro-Gen a changé. La turbine utilisée peut maintenant descendre dans l’eau et remonter sur la barge en moins d’une minute. La mise en œuvre, ainsi que les opérations de maintenance, d’entretien ou même d’installation peuvent être effectuées par une seule personne, et ce, en quelques heures seulement et sans intervention subaquatique. Les lignes de mouillage et le câble de raccordement à terre sont installés par la barge et son pilote. Ces derniers peuvent aussi les déplacer selon la saisonnalité. Toute l’opération peut s’effectuer de manière totalement autonome, sans l’aide d’un remorqueur, d’une grue, d’un ROV ni encore d’un bâtiment de support.

Une hydrolienne innovante à faible coût

Cinq campagnes d’essais successives ont été entreprises pour obtenir le prototype initial. En général, la mise en place de l’Hydro-Gen ne nécessite aucune infrastructure particulière ni de génie civil ni encore de permis de construire. Ce qui simplifie énormément les choses et réduit simultanément les coûts. De plus, le fait qu’il s’agisse d’une technologie marine et non sous-marine réduit jusqu’à cinq fois les dépenses liées au développement, à la fabrication, à la maintenance et au démantèlement. Hydro-Gen Water Power décrit son invention comme étant l’hydrolienne « la plus facile à fabriquer, installer, déplacer, entretenir, réparer, neutraliser et démanteler ». Ce serait également la machine qui produit le kWh le moins cher dans le secteur des énergies marines et fluviales. Avec tous ces avantages, l’Hydro-Gen est idéale pour alimenter en électricité les zones isolées et rurales ainsi que les projets d’autosuffisance énergétique.