L’hydrolienne domestique à tourbillons Turbulent, une invention qui s’exporte dans le monde entier

En Belgique, il existe une entreprise dont nous entendons souvent parler. Turbulent fabrique des hydroliennes à tourbillon vortex qui s’installent dans tous les cours d’eau, en respectant la biodiversité et la faune locales. Les turbines Turbulent disposent de plusieurs filtres afin de capturer les petits ou les gros débris, en étant respectueuse des poissons grâce à la forme de son bassin, qui transforme le flux entrant en un vortex à basse pression. L’entreprise belge souhaite désormais apporter son savoir-faire dans les endroits les plus reculés du monde grâce à ses petites centrales hydroélectriques faciles à maîtriser pour les habitants locaux. Ces turbines pourraient être la solution pour apporter de l’électricité propre dans les endroits qui en sont dépourvus. Elles offriraient également l’opportunité de disposer d’éclairage des routes ou de courant dans les maisons qui n’en disposent pas encore. Découverte.

Que sont les micro-turbines Turbulent ?

Alors que cela était encore considéré comme impossible voilà quelques années, Turbulent apporte la première solution pour exploiter l’énergie propre des rivières et des canaux. En effet, les micro-turbines de l’entreprise peuvent alimenter, seules, des villages de 50 à 500 foyers en générant de 120 000 à 560 000 kWh par an et par turbine. Puisqu’elles fonctionnent grâce au cours d’eau, elles ne dépendent pas des conditions météorologiques, sauf en cas d’assèchement du cours d’eau. Ils peuvent donc fournir de l’énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute l’année. De plus, elles sont conçues pour les cours d’eau à faible hauteur de chute et ne nécessitent, de ce fait, aucune autorisation ni même de permis d’installation.

Comment fonctionnent-elles ?

Les micro-turbines belges fonctionnent grâce à cinq éléments. L’hélice de la turbine qui se trouve sous l’eau est le cœur du système. Placée au milieu de la barrière incurvée, elle fait tourner l’eau et génère alors un courant compris de 15 à 70 kW. Le bassin incliné permet de transformer le flux entrant en vortex à basse pression. Grâce à sa forme unique, il permet aux poissons de passer le cap sans risques de blessures ou de captures. Une fine maille de protection vient ensuite recouvrir la partie supérieure de la turbine, la protégeant de l’insertion de gros débris qui pourraient contaminer l’eau.

Un sas automatique existe également pour contrôler les marées, avec une piste de protection supplémentaire sous le sas pour empêcher les gros débris de pénétrer dans le bassin incurvé. « Les turbines tourbillonnaires de basse chute utilisent le débit naturel du cours d’eau et sont conçues pour une énergie continue, décentralisée, sans barrage, facile à installer, nécessitant peu d’entretien, respectueuse des poissons, surveillée à distance, sans risque d’inondation et avec une longue durée de vie. » explique l’entreprise Turbulent.

Une installation facilitée et déjà de belles réalisations

Les turbines micro-vortex de Turbulent sont livrées pré-assemblées. De ce fait, elles sont assez à installer par les populations qui souhaitent en bénéficier. Elles ne nécessitent ni connaissances scientifiques particulières ni entretien technique compliqué. Plusieurs micro-turbines Turbulent ont déjà trouvé leur place dans le monde. C’est le cas à Versailles (France), à Otepää (Estonie), Yilan (Taïwan), dans la République démocratique du Congo ou encore à Mindanao (Philippines).