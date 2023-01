Un moulin à vent transformé en éolienne génératrice d’électricité avec le moteur d’une Audi e-tron reconditionné

À l’heure où les voitures électriques envahissent progressivement le monde, un problème récurrent se pose : celui du recyclage des batteries et moteurs. Avec le projet « Project microgrid » mené par le constructeur allemand Audi, les moteurs électriques e-tron qui équipent les véhicules de la marque pourraient bien avoir une nouvelle utilité. Microgrid est un projet qui devrait permettre d’utiliser les moteurs e-tron pour transformer les moulins à vent traditionnels, en éolienne, productrice d’électricité. L’île de Majorque, aux Baléares (Espagne) a été choisie pour tester cette nouvelle invention que nous vous invitons à découvrir. Et avec 18 769 moulins uniquement en France, il y aurait de quoi faire !

Pourquoi s’intéresser aux moulins à vent ?

Un moulin à vent est un dispositif qui transforme l’énergie cinétique du vent en mouvement rotatif au moyen d’ailes ajustables. Les moulins servent traditionnellement à moudre le blé pour en faire de la farine ou les olives pour en faire de l’huile. Construits par milliers depuis des siècles, ces moulins sont progressivement abandonnés au profit de nouvelles technologies. Audi s’intéresse donc à ces bâtiments qui pourraient, d’une part, permettre le recyclage des moteurs e-tron et d’autre part, la génération de l’électricité à partir du vent. Les constructeurs automobiles sont conscients des problèmes de recyclage posés par les batteries ou moteurs qui nécessitent l’utilisation de matériaux à haute valeur ajoutée. Project microgrid pourrait ainsi être une réponse au recyclage des moteurs et à la réhabilitation de certains moulins à vent !

Pourquoi utiliser les moteurs e-tron ?

L’idée part du principe de l’économie circulaire est de donner une seconde vie à ces moteurs, mais également d’économiser les ressources. En réutilisant les moteurs pour produire de l’électricité, Audi mise sur l’économie de matière première et l’utilisation de matériaux reconditionnés. En partant de ce principe, il en découle des économies financières et des émissions de carbone diminuées. À Majorque, Audi a transformé un moulin à vent désaffecté en éolienne productrice d’électricité. Pour cette expérience qui pourrait se généraliser si les tests sont concluants, le constructeur allemand a alors utilisé des moteurs reconditionnés provenant de véhicules électriques de la flotte interne d’Audi.

Comment ça marche ?

Audi a repris l’intégralité des composants des moteurs e-tron, montés sur le mécanisme du moulin à vent. Cela comprend les roulements, la transmission, l’unité de contrôle électronique et le moteur évidemment. Ce dernier va servir de générateur. Entraînées par le vent, les pales du moulin font tourner le moteur e-tron qui transforme alors l’énergie mécanique du moulin en énergie électrique. L’énergie générée peut ensuite être utilisée directement, stockée dans une batterie ou injectée dans le réseau domestique. Audi estime la puissance générée de 15 kW par jour, le moteur e-tron serait capable de produire plus, mais la limite vient des caractéristiques du moulin lui-même.

Quel avenir pour ce projet ?

Project microgrid réalisé sur la direction de Francisco Trigueros, ingénieur espagnol en développement technique dans le domaine de l’innovation chez Audi, devra maintenant faire ses preuves. De nombreux tests et études seront menés afin de savoir si l’idée est fiable et peut se développer à plus grande échelle. L’ingénieur étudiera également un autre projet : celui d’utiliser les batteries des voitures pour créer des systèmes de stockage de l’énergie produite grâce aux moteurs. Une belle idée, non ? Plus d’informations : audi.com